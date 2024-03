Por Redacción |

La política ha protagonizado nuevamente el 8M. Isabel Díaz Ayuso ha lanzado unas criticadas declaraciones sobre el sentido de este día, que no ha tardado en ser debatida en muchos platós. Entre los más tajantes se ha encontrado Risto Mejide, que no se ha cortado a la hora de valorar lo ocurrido en su programa en Cuatro junto a todo su equipo de colaboradores habituales.

Durante la jornada de manifestaciones en todo el país, la presidenta de la Comunidad de Madrid lanzaba un mensaje que no ha gustado a muchos:. Lo valioso es trabajar todos los días para que cada vez haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha expresado en un acto para sorpresa de muchos.

En 'Todo es mentira' no han perdido la oportunidad de sumarse al debate. No se han cortado algunos de los colaboradores, como Marta Flich, Antonio Castelo o Verónica Fumanal, pero tampoco su presentador, que ha sido muy directo: "No decepciona. Le gusta estar en todas las salsas y lo que quiere es que hablemos de ella el 8M. Es la típica cosa de cuñado, pero de hace cuatro o cinco temporadas", sentenciaba sobre los motivos detrás de esa declaración pública.

Su intención

Los colaboradores comentaban que ya existía una jornada del hombre como tal: "La prueba de que no hay mucho que reivindicar es que nadie sale a la calle ese día", añadía el publicista recordando el motivo por el que se convocan manifestaciones en el Día de la Mujer. El jurado de 'Got Talent España' lo zanjaba hablando de las intenciones de Ayuso: "Es una estrategia de comunicación política para aprovechar el día".