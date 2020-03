Risto Mejide no volverá a 'Todo es mentira' hasta que finalicen las medidas de contención por el coronavirus

Mediaset España ha establecido unas medidas de actuación con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus para todo su personal, tanto los que se encuentran delante como detrás de la cámara. Entre ellos se encuentra Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira', quien ha asegurado a través de un comunicado en redes sociales que no volverá al programa.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

"Como parte de las medidas de control y contención aplicados por Mediaset, os comunico que una parte del equipo de 'Todo es mentira', entre los que me incluyo, no volveremos al programa como mínimo hasta el 23 de marzo", explicaba, haciendo referencia a una fecha próxima al final de la cuarentena fijada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"The show must go on, sí, pero con responsabilidad", aconsejaba Mejide en su cuenta de Instagram. Y así es, pues la ausencia del presentador y de parte del equipo no ha hecho que el programa se cancele, sino que, como muchos del grupo, han reducido al mínimo su número de trabajadores. El 12 de marzo, Marta Flich era la encargada de presentar el espacio de Cuatro.

Isabel Jiménez en 'Informativos Telecinco 21:00'

Saltando a Telecinco, en la noche del 11 de marzo sorprendía la ausencia de 'El Tirón' para adelantar 'Informativos Telecinco 21:00'. Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención de los espectadores, sino la ausencia de Pedro Piqueras, a quien le sustituía Isabel Jiménez. Además, David Cantero aseguraba que, como medida del grupo, en el informativo de mediodía en lugar de haber dos presentadores solo habría uno.