Risto Mejide defiende la vacunación tras volver a dar positivo en covid

Risto Mejide pone el punto y final a las vacaciones de Navidad de 2022 confinado. El presentador de 'Todo es mentira' ha dado positivo en covid y se encuentra en su casa guardando cuarentena. La llegada de la variante ómicron ha golpeado muy fuerte y su impacto ha hecho que miles de personas se contagien día tras día en España. El catalán no se ha librado de esto y, después de pasar unos días en la nieve junto a su mujer, Laura Escanes, le toca quedarse unos días aislado.

Risto Mejide en 'Got Talent'

"¡Boom! Menudo regalito de Reyes" escribía el juez de 'Got Talent España' en una foto de su test de antígenos positivo que ha subido a su cuenta de Instagram. Mejide afirma estar "abatido y con fiebre", aunque mejorando poco a poco, ya que en 24 horas notó que los síntomas comenzaban a desaparecer. Al parecer, el presentador prefiere tomarse la situación con filosofía y afrontarla con humor. "Antes nos traían carbón. Ahora, por lo visto, nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca", comentaba el publicista sin querer hacer ningún tipo de drama de lo que está pasando.

Lo cierto es que es la segunda vez que, en apenas seis meses, Risto Mejide se contagia de coronavirus. La primera fue en el verano de 2021, tras haberse inyectado la segunda dosis de la vacuna. Al igual que en esta ocasión, el colaborador se tomó la situación sin perder los nervios y pidió a todos los ciudadanos que tuvieran precaución y se cuidaran mucho.

La importancia de vacunarse

Risto Mejide se suma a la larga lista de famosos que han dado positivo en covid en las Navidades de 2021. Ana Obregón no pudo dar las Campanadas tras haberse contagiado y Paz Padilla estuvo a punto también de perderse esta cita por la misma razón. Sin embargo, el mensaje de la gaditana en el que afirmaba que las vacunas "no servían de nada" contrasta con el de Mejide, quien anima a la gente a vacunarse porque es la única solución para evitar un cuadro grave de coronavirus. "Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por enésima vez, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)", menciona el presentador en referencia a sus dos contagios.