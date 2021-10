El trabajo del jurado de 'Operación Triunfo' siempre ha sido muy polémico, recibiendo críticas en algunas ocasiones en donde se cuestionaba su objetividad. Coco Comín, quien ocupó el papel de jurado durante 'OT 2008' y 'OT 2009', fue uno de los testimonios que aseguraron que "no es verdad nada, ni quién gana ni quién pierde". Sin embargo, la coreógrafa se retracta de sus palabras, aunque no guarda un buen recuerdo de Risto Mejide.

Coco Comín y Risto Mejide

"No he hablado con Tinet Rubira desde entonces para que este tema se corte. No hice esas declaraciones y a veces hablo off the record con algún periodista que me pregunta, pero eso nunca lo he dicho oficialmente", dijo Comín para hacer referencia a la respuesta del productor, quien desmintió las acusaciones de la coreógrafa. Sin embargo, la artista sí mantuvo parte de su discurso durante su intervención en el programa '8maniacs' de 8TV: "No es un secreto para nadie que los programas de televisión deben obtener audiencia, cueste lo que cueste. No estoy revelando nada que nadie sepa", comentó.

Sin embargo, parece que quiso romper una lanza en favor del formato producido por Gestmusic. Aunque guarda un buen recuerdo de su papel en el programa, parece que su relación con Risto perjudicó su trabajo: "Tuve la mala suerte de que el primer año fue maravilloso y el segundo año de programa, un compañero del jurado en concreto (Risto) se volvió loco y empezó a atacarnos a todos", comentó.

Carga contra Risto Mejide

Al parecer, el principal motivo por el que Coco Comín no tendría tan buena opinión de 'Operación Triunfo' sería esa actitud que, supuestamente, tuvo el actual presentador de 'Todo es mentira': "Era una persona encantadora, incluso compartíamos camerino, nos lo pasábamos bien, pero de repente todo cambió", aseguró en el espacio conducido por Miquel Valls. "Empecé a pensar que no sabía que hacía yo allí". afirmó.