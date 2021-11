Risto Mejide comenzó de una manera inusual la emisión de 'Todo es verdad' que tuvo lugar el miércoles 17 de noviembre. El presentador anunciaba que la escaleta del formato había tenido que ser modificada por una información de última hora. Mejide apareció, papeles en mano, con el rostro serio y muy molesto por todo lo que estaba aconteciendo. El comunicador aseguró que había recibido una denuncia por haber defendido la salud pública.

Risto Mejide, en 'Todo es verdad'

El catalán informó a los espectadores que había sido demandado y que le piden entre 1 y 4 años de prisión. Asimismo, adelantó que el tema en cuestión se iba a tratar a lo largo del programa e incluso esbozó preocupación por la situación: "¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en Europa para que a un presentador que defiende que la gente se tiene que vacunar le remitan una demanda?", comunicó.

Mejide se mostró contundente y respondió a un medio que se hizo eco de la noticia, señalando su actuación como "incitación al odio". Además, recalcó que su director profirió insultos contra él en un video. Por otro lado, el comunicador aseguró no comprender cómo existían médicos que se declaraban abiertamente antivacunas. Por último, explicó que le sorprendieron las palabras de su compañero Joaquín Prat, quien se mostró en desacuerdo con él: "Tu no puedes aislar a la gente que, asumiendo el riesgo, decide voluntariamente no vacunarse".

Sus polémicas declaraciones

El comunicador pronunció las siguiente palabras durante la emisión de 'Todo es mentira' el 9 de noviembre: "Quería comentar con usted algunas de esas medidas nuevas que, prácticamente, convierten a los no vacunados en apestados. A mí me parece bien", sentenció. La realidad es que países como Singapur y Austria han realizado importantes cambios: no cubrir el tratamiento de los pacientes sin vacunar por decisión propia, así como decretar un confinamiento estricto para los no vacunados por el estallido de contagios.