Risto Mejide planta cara a los chistes de El Chicofitness: "No hay por dónde cogerlo"

Con casi tres millones seguidores en TikTok, El Chicofitness se subió al escenario de 'Got Talent España', el talent show de Fremantle, en la penúltima jornada de audiciones. "La gente dice que soy influencer, yo simplemente publico vídeos y tal", aseguraba momentos antes de enfrentarse al jurado. "El Chicofitness, esto promete", se dirigía a cámara el presentador Santi Millán.

Risto Mejide en 'Got Talent España'

"Me presento básicamente porque quiero mostrar quién es El Chicofitness fuera de las redes sociales", contestaba el tiktoker a la pregunta de Dani Martínez. A partir de este momento, el show comenzó y el joven se dirigió a Edurne: "Si vas a la playa y te ahogas, llora. Porque cuando lloras, te desahogas". El espectáculo solo acababa de empezar, pero Risto Mejide pulsó el botón rojo al instante.

A lo largo de la actuación, el concursante hizo una reflexión sobre el dinero y presentó un nuevo concepto. "Soy transeconómico, porque a mí el dinero no me hace feliz, me hace falta", explicó al público El Chicofitness, dejando claro que había nacido en un cuerpo de pobre cuando en realidad se siente rico. "Desde aquí, desde el plató de 'Got Talent España', con el "no" de Risto, a toda esa gente que dice que el dinero no da la felicidad, les digo que es mejor llorar en un Ferrari que en un BlaBlaCar", así despertaba las risas de Martínez.

Para terminar el show, El Chicofitness, con la seguridad que lo caracteriza, se atrevió a dirigirse a un serio Mejide. "Sin piedad, quiero mandar un último mensaje a Risto Mejide. No no bebas alcohol, mejor bebe Fanta; porque si beber alcohol, te hace alcohólico, beber Fanta, te hará fantástico", sentenciaba el concursante con los aplausos del público de fondo.

Risto Mejide, un público difícil

"No me ha hecho gracia. Supongo que tu intención era hacer gracia, imagino, pero los chistes realmente son malos de atar. Es que no hay por donde cogerlo", comenzaba su valoración el juez. "Pero es que, además, hay momentos en tu espectáculo que ni siquiera son malos, es que no son", continuaba tajante. Sin embargo, el desenlace sorprendió a la par que entusiasmó a los allí presentes: "Eso sí, el tema del transeconómico... Me ha encantado, para mí es un sí", sentenciaba el publicista.