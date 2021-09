El inicio de la "temporada alta" en la pequeña pantalla trajo de vuelta a uno de los espacios que se estrenaron en verano. 'Todo es verdad' llegó con sus habituales rostros, buscando conocer la realidad de los asuntos que se iban a tratar en el espacio nocturno. Sin embargo, Risto Mejide sorprendió a los espectadores al tiempo que revelaba haber sido víctima de una suplantación de identidad.

Risto Mejide, en 'Todo es verdad'

Mientras el programa de La fábrica de la tele hablaba con una creadora de contenido llamada Angélika, quien aseguró lo siguiente: "Nunca he hecho contenido explícito, no es algo que haya ni voy a hacer". Con estas palabras buscó dar a conocer que había algunas personas que se estarían creando perfiles falsos con sus imágenes: "Tuve que decirles a mis seguidores que yo no hacía este tipo de cosas".

Segundos después de estos comentarios, Mejide reveló a los espectadores de 'Todo es verdad' que él llegó a sufrir algo parecido a lo que su invitada estaba relatando: "No me ha pasado con temas subidos de tono, pero sí se abrieron una cuenta con mi nombre y colgaba las mismas fotos que yo", aseveró. Asimismo, prosiguió exponiendo que esas personas "hablaban por privado" con la gente, haciéndose pasar por él.

"Ligaba con chicas"

Por otro lado, Risto quiso señalar uno de los mayores problemas a los que se enfrentó: "Empezaba a ligar con chicas y esa persona te puede meter en un problema, porque tu tienes tu vida, estás tranquilo en casa y te puede generar un pollo y un lio impresionante", sentenció. Para finalizar el asunto, recalcó la impunidad con la que actúan estas personas, pues, aunque les cierren la cuenta, pueden volver a creársela en breve.