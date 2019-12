Risto Mejide sorprende en 'Got talent' al besarse con un semifinalista a modo de reconciliación

La noche del lunes 9 de diciembre, 'Got Talent España' celebró su penúltima semifinal, la tercera, con nuevos concursantes que se subieron al escenario para luchar por el pase a la deseada final. Una ocasión en la que la audiencia y los miembros del jurado del talent show pudieron volver a disfrutar de la magia y el humor del dúo Blake Eduardo, de cuyo gigantesco integrante, Boris, había acabado huyendo Risto Mejide durante las audiciones y con el que acabó firmando la paz de un modo inesperado.

Risto Mejide se besa Boris, integrante del dúo Blake Eduardo, en 'Got talent'

Durante el número, el dúo de magos demostró su talento en su disciplina, al igual que destiló humor en una actuación en la que utilizaron su calzado, que acabó convenciendo a Risto Mejide. "Chicos, perfecto", resumió el juez, ante lo que Boris se decidió a bajar al escenario para abrazarlo, un movimiento que concluyó con Mejide besando apasionadamente al semifinalista, ante la sorpresa de todos los presentes, jurado incluido.

"Has llevado a la máxima expresión eso de si no puedes con tu enemigo, únete a él", comentó entonces Santi Millán. "Me he venido arriba", bromeó Mejide, tras lo cual el presentador del talent show comentó que a Boris "se le ve otra mirada". "Estoy en shock", confesó Edurne cuando le tocó valorar la actuación, antes de comentar que "no va a haber nada que supere este momento". "No digas perfecto, no vaya a ser...", comentó Risto, entre risas. "Esto sí que es historia de la televisión", declaró Edurne.

"Viva el amor"

La cantante señaló entonces que, aunque pasaban muchos magos por el talent show, el dúo había conseguido un número "redondo". "Tenéis la magia y un humor muy personal, único", alabó Edurne, antes de felicitar a los magos. "Si Risto le llega a oler el zapato, no le besa", bromeó Paz Padilla, quien tenía una de las zapatillas de Boris, empleada en la actuación. "Viva el amor y vivan las diferencias", añadió la jueza, antes de calificar el número de "divertido" y "sencillo, aunque gigante". Una valoración que concluyó con las alabanzas de Dani Martínez. "Estás intentando no decir perfecto", bromeó Edurne durante la valoración de su compañero.