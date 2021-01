Antena 3 presenta 'El desafío', un "espectáculo absoluto" con el que se va a disfrutar y sufrir

Antena 3 estrena el viernes 15 de enero 'El desafío', un programa que definen como un "espectáculo absoluto" en el que ocho famosos pondrán a prueba sus capacidades físicas y habilidades en empeños que los llevarán "a su límite". El programa, producido por 7 y acción, está inspirado en los desafíos de Pilar Rubio en 'El hormiguero' y estará capitaneado por Roberto Leal como presentador.

Los concursantes de 'El Desafío'

"Es el programa donde hay más tensión de la televisión en España". Con estas palabras define 'El desafío' Jorge Salvador, productor ejecutivo y cocreador del formato junto a Pablo Motos. "Durante la grabación de los ocho programas de la temporada lo hemos pasado realmente mal", mencionaba el productor en referencia a las pruebas que tendrán que cumplir los ocho famosos participantes: David Bustamante, Kira Miró, Ágatha Ruiz de la Prada, Gemma Mengual, Ana Peleteiro, Jorge Brazález, Jorge Sanz y Pablo Puyol.

"Diez o quince coches, fuego... Nos faltaba un dragón", bromeaba Roberto Leal hablando sobre los rodajes del programa, grabado en falso directo debido a la pandemia. El equipo del programa mencionaba que ya era hora de que se recuperase ese tipo de espectáculo, visualmente impactante, en televisión: "De repente, en un plató de 2000 metros, entra una orquesta sinfónica entera, un coche conducido encima de unos cables, un circuito de parkour... Se buscaba la espectacularidad", mencionaba Salvador.

Todos los concursantes se enfrentarán a impactantes desafíos, pero solo uno será común a todos: la apnea. Los participantes llegarán a picarse por ver quién aguanta más tiempo debajo del agua: "Cada 30 segundos era más dinero que podían donar a su ONG. Esa era la motivación", mencionaba Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia. "Yo lo que quería era ver a Ágatha Ruiz de la Prada encima de una excavadora. Así vendimos el programa" decía con humor Salvador.

No solo ellos se someterán a estas pruebas: el propio presentador será retado por Arturo Valls. "Me dijo que él ya era veterano y yo el nuevo de la cadena, así que me iba a poner en mi sitio", mencionó Leal, que también confesó que se lesionó levemente la rodilla durante el desafío: "Estuve una semana presentando 'Pasapalabra' cojo". Otros invitados serán Pablo Motos, Pilar Rubio, e incluso se contará con una aparición del grupo Camela para una de las pruebas musicales.

Tamara Falcó, Juan del Val y Santiago Segura, jurado de 'El desafío'

Un jurado exigente y un riesgo de abandono

El jurado lo componen Santiago Segura, Tamara Falcó y Juan del Val, siendo la primera vez como jurado para los dos últimos. Un jurado al que Salvador defendió, preguntado sobre si no se planteaban contar con deportistas o entrenadores físicos: "Todo lo que hay es muy variado, no hay una profesión o disciplina única que pueda valorarlo todo. Santiago es muy ácido e irónico, Tamara es hipnótica y siempre va a dar una visión diferente y Juan es taimado y sabe valorar el esfuerzo". En cuanto a Pilar Rubio, figura que inspiró el programa, no pudo formar parte del panel por su embarazo, pero sí aparecerá como invitada.

Según la mecánica del concurso, la misión del jurado pasará por valorar a los concursantes y su desafío semanal con ocho puntuaciones: del uno al siete, guardando un diez para el mejor de la semana. Los jueces contarán, además, con el llamado "botón de la injusticia", el cual podrán pulsar (solo una vez cada uno en toda la temporada) para sumar o restar cinco puntos a un concursante si creen que su valoración ha sido poco acertada por parte de sus compañeros.

La tensión entre concursantes y miembros del jurado se hará palpable en más de una ocasión: "Ha habido conflictos. Todos los concursantes se han enfadado alguna vez con el jurado", explicaba Salvador, que también reveló que los concursantes apodaron a Juan del Val como "Juan del Mal". El productor desvelaba que, a causa de la presión y los desacuerdos, llegó a haber un concursante que estuvo a punto de abandonar el programa a la mitad: "Menos mal que firmamos los contratos antes de que supieran bien cómo funcionaba el programa", bromeaba.

Posible segunda temporada

Tal es la satisfacción del equipo con la producción de la primera temporada del programa que ya estarían pensando en una posible segunda temporada si la audiencia acompañase. "Sin haberse emitido, tenemos el casting de la segunda temporada prácticamente cerrado", decía Salvador. "Aunque también puede pasar que al ver el programa se asusten, que no hay nada firmado", bromeaba.