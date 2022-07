Rocío Carrasco confirma la "relación tóxica" de Ortega Cano y Rocío Jurado: "Su carácter estaba sepultado"

El quinto episodio de 'En el nombre de Rocío' ha estado dedicado íntegramente a José Ortega Cano. En él, Rocío Carrasco repasa y reacciona a muchos de los rumores que han enturbiado la figura del extorero y su relación con Rocío Jurado. "Él era un tío agradable, muy simpático, en ese momento, yo me llevaba con él muy bien", decía en un principio Carrasco.

A continuación, la hija de Rocío Jurado explicaba por qué su madre no se fue a vivir con Ortega Cano en su momento. "En aquella época, mis padres ya estaban separados, pero mi abuelo Antonio seguía viviendo con nosotros. Ella se quiere ir de esa casa con su suegro, con el abuelo de su hija. Creo que Ortega Cano se opuso y puedo llegar a entenderlo", explicaba Carrasco, señalando que a la larga se alegró de no haberlo.

Rocío Carrasco en 'En el nombre de Rocío'

En 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Carrasco fue muy contundente con la boda de su madre con el extorero. "Creo que no fue una decisión acertada porque ella durante el matrimonio ha sufrido mucho, creo que José no supo valorar a la mujer que tenía con la que se había casado y creo que en determinados momentos él no se ha comportado correctamente", explicaba, sin dar más detalles de esto.

"Ella era muy dada a dejarme notas en sitios, ella se encargó en vida de contarme y de hacerme partícipe de todo, a parte de lo que yo he vivido y de lo que no he vivido también. Ella decide una día separarse. Él era consciente de que ella se quería separar", aclaraba en 'En el nombre de Rocío', asegurando que sabía de todas las situaciones por las que pasó su madre con Ortega Cano.

"Yo no quería verla infeliz, yo no quería verla sufrir, ella lo había dado todo en esa relación y me parece que no se merecía las situaciones que se generaban y que se daban. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra manera. Mi madre se merecía haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices", explicaba también, afirmando después que esa relación entre Ortega Cano y Rocío Jurado era "una relación tóxica".

¿Por qué no hizo más al respecto?

Respecto a lo que podría haber hecho ella entonces, Carrasco deja claro que no tenía las fuerzas suficientes para lidiar también con eso. "Los demás pudieron hacer muchas más cosas. Ni siquiera era capaz de asimilar mis situaciones propias, no era capaz de dar un paso al frente con las suyas", se justificaba.

Rocío Carrasco en 'En el nombre de Rocío'

"En alguna ocasión saqué ese hilito de fuerza y lo hablé con Ortega Cano, pero luego ya vino la enfermedad de ella y estábamos como pollos sin cabeza, desquiciados", se sinceraba, indicando que a día de hoy le siguen pesando muchas situaciones, recalcando en todo momento que no quiere llamarlas ni peleas ni discusiones.

El "carácter" de Rocío Jurado

Recordando unas declaraciones de su madre, Rocío Carrasco insistía en que ella misma lo dijo en su día. "Rocío Jurado se hacía muy pequeña, lo ha dicho ella, se desdoblaba. Torero no es el calificativo que le pondría", aclaraba, refiriéndose a Ortega Cano y a su relación con Jurado.

"Rocío Jurado era una mujer con mucho carácter, pero el tener carácter no tiene absolutamente nada que ver para lo que aquí se está hablando. Ella no tenía carácter para determinadas cosas, ese carácter estaba sepultado y anulado. En esas situaciones, ella no tiene carácter, ese carácter del que ella gozaba estaba sepultado. Lo estoy diciendo de una manera bastante entendible. Ella pierde esa fuerza y ese carácter para esas cosas según van acaeciendo los acontecimientos", dice contundente Carrasco, dejando entrever de nuevo la relación tóxica del extorero y la cantante.

Infidelidades confirmadas

En este quinto episodio, Paloma García Pelayo explicaba también la razón por la que Juan de la Rosa abandonaba La Moraleja. "No puede más. No quiso soportar, consentir, presenciar nada más y con todo el dolor de su corazón se fue. No le gustaba el comportamiento de Ortega, el uso que hacía de la casa, las compañías y se sentía responsable", argumentaba la periodista.

"No te voy a decir el qué ni cómo ni con quién, pero me plantea que tiene algo", afirma Carrasco, asegurando que su madre compró material a revistas sobre Ortega Cano. "¿Con otra mujer?', le pregunta la directora de 'En el nombre de Rocío', a lo que ella se niega a responder porque le resulta "innecesario".