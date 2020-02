Rocío Flores defiende a Gloria Camila frente a Barranco: "¿Me dices que le puso los cuernos a Kiko contigo?"

Una de las noticias más inesperadas en la crónica rosa del 2019 fue la ruptura de Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez. La pareja era una de las más sólidas del panorama e, incluso, se aventuraron a participar juntos en 'Supervivientes'. Sin embargo, se les acabó el amor de tanto usarlo, aunque, según Jiménez, el motivo verdadero implicaba a terceras personas, entre ellas Albert Barranco, concursante de la edición de 2020.

Rocío Flores y Barranco, en 'Supervivientes'

El extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha coincidido en el reality de aventuras con Rocío Flores, sobrina de Gloria Camila Ortega, a quien siempre ha defendido con uñas y dientes. Es por ello que parece haberse propuesto defenderla de dichos rumores, haciendo una pregunta capital a Barranco: "¿Tú no fuiste a desmentir una infidelidad de Gloria contigo?", cuestionaba la joven, que obtuvo una respuesta algo confusa. "Negué todo, porque si tu me dices: por favor, Albert, no digas nada, yo no digo nada".

Flores quería una respuesta más clara, así que reformuló su pregunta: "¿Tú me dices a mí en mi cara que Gloria le puso a Kiko los cuernos contigo?". Fue ahí cuando Barranco se mostró algo más claro: "Claro, si esto lo sabe todo el mundo ya". La conversación siguió entre ambos, pero el programa decidió no emitirla íntegramente, para hacerlo este lunes 24 de febrero en 'MyHyV'.

Violeta, contra Barranco

Violeta Mangriñán se dio a conocer en el mismo programa que Barranco. De hecho, fue su pretendienta. Sin embargo, las cosas entre ambos no acabaron muy bien y, por eso, no dudó en echar un capote a Gloria Camila y Rocío Flores desde el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. "Barranco no desmintió nada. Él vive de contar las faldas que se cuelga", sentenciaba la joven, que ya no se quiso meter en si la historia era cierta o un montaje.