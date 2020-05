Rocío Flores asegura que se operará el pecho tras 'Supervivientes' y Barranco habla de su pene "jueguetón"

Los concursantes de 'Supervivientes' se enfrentan a la recta final de la edición y, aunque hay ciertas tensiones, también han encontrado entre ellos grandes amigos y gente de confianza con la que poder hablar de cualquier tema. Es lógico que tras tantas semanas de convivencia, ellos son sus familias y su gente de apoyo con la que comentar cualquier cosa y así lo hizo Rocío Flores con su confesión: "Me voy a operar cuando salga de aquí y eso es una cosa que voy a hacer sí o sí, se ponga quien se ponga por delante", haciendo referencia a sus pechos.

Ana María Aldón, Rocío Flores y Barranco, en 'Supervivientes'

Ana María Aldón se acordó en ese momento de Rocío Jurado y le dijo a su compañera: "Tienes el pecho igual que tu abuela". Rocío aseguraba querer "una talla más", pese a afirmar que le "encanta el pecho natural". Ana María no se lo pensó y le dijo: "Si vas tú yo también", confirmando que la pareja de Ortega Cano también se sometería a una operación para aumentar su pecho.

Quien sí que se había operado los pechos es otra de las concursantes que sigue en Honduras. Elena Rodríguez intervino en la conversación para contar que ella se operó. "Me lo puse en su sitio", comentaba, aunque lamentando que el resultado ha cambiado desde entonces y, con sentido del humor, hizo esta comparación: "Pero tengo dos pasas otra vez".

"Pequeñita pero juguetona"

La charla derivó al pene de Albert Barranco, el cual ya ha sido tema de conversación en otras ocasiones. El concursante se sumó comentando que él no quería ponerse más pene porque "está perfecta así. Es pequeñita como un retaco, pero juguetona". Sin embargo, este comentario no convenció y así lo hizo saber Rocío: "Es mentira, pero no te va a decir 'La tengo grande'". Además, Rocío parecía saber de lo que hablaba. "Yo te he visto los huevos, Barranco, bailan bien".