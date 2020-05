Fani relata los episodios de maltrato que sufrió en su infancia: "Me hacía sangre y me tiraba de los pelos"

Fani Carbajo se sentó en 'Sábado deluxe' para conceder una entrevista tras su paso por 'Supervivientes'. Sin embargo, el reality no era el único tema que había sobre la mesa, y es que en su ausencia han salido a la luz diferentes menciones a su entorno familiar y a la muerte en extrañas circunstancias de su madre. La noche del 16 de mayo era el momento en el que ella contara su versión de los hechos.

Fani Carbajo en 'Sábado deluxe'

Fani relató varios episodios muy duros, dejando claro que su infancia no había sido nada fácil, puesto que estuvo marcada por la adicción a las drogas de su madre y por los maltratos de una de las parejas de esta. "Natalia se queja de que la visión que se ha dado de su padre está muy alejada de la realidad", le ponía al día Kiko Matamoros. Este comentaba que era posible que ella no se acordara de nada, puesto que era muy pequeña cuando su madre estaba saliendo con el padre de su hermana Natalia.

"Con 6 años, ese señor maltrataba a mi madre y a mí me pegaba palizas", revelaba la también participante de 'La isla de las tentaciones'. "A mí de pequeña me maltrataba, me hacía sangre y me tiraba de los pelos", recordaba a raíz de una conversación que tuvo con una de sus hermanas. Al acabar la entrevista, Fani comenzó a llorar, aquejándose de un dolor en el pecho tras mencionar el horrible episodio de su vida que tuvo que sufrir.

Drogas pensando que eran caramelos

Aunque los continuos maltratos fueron uno de los episodios más duros de la vida de Fani, la exsuperviviente también ha hecho referencia a un momento en el que confundió un bote de pastillas con caramelos. "Cuando mis hermanas y yo vivíamos con mi madre y el padre de mi hermana pequeña, nos encontramos con una bolsa llena de pastillas y yo pensaba que eran caramelos. Me las comí pensando que eran caramelos y me tuvieron que hacer un lavado de estómago", contaba, comentando que tendría 4 o 5 años cuando ocurrió.