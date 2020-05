José Antonio Avilés justifica sus presuntas estafas con haber sufrido bullying en su infancia

José Antonio Avilés se ha convertido en el gran protagonista de los formatos de Mediaset España en los últimos días. Tras el final de su aventura en 'Supervivientes 2020' se han destapado infinidad de engaños y estafas que el también colaborador de 'Viva la vida' había perpetrado en los últimos años. Pero la cosa no quedó ahí y es que estos días también se ha revelado que no es periodista, tal y como él lleva defendiendo meses. Pues bien, tras responder en dos entrevistas con Jordi González y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes', este domingo 17 de mayo le tocó el turno a Emma García en el magacín que conduce. La presentadora pudo hablar por primera vez con el que fuese su colaborador para que este aclarase todo lo que ha pasado este tiempo y diese su versión de los hechos. Una entrevista que no estuvo exenta de polémica en redes sociales.

Emma García y José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

El bullying en su infancia

Avilés quiso justificar la creación de esa "vida paralela" con todo lo que en su día vivió cuando era tan solo un niño. "Todo esto empezó en el colegio (...) en sexto de primaria yo era una persona bastante afeminada y era también gordito y parece ser que eso la gente no lo entendía", empezó contando este, para después revelar que fue víctima de agresiones físicas a diario, tanto en el colegio en el que estudiaba como en la calle. Entre lágrimas y totalmente derrumbado siguió contando que fue cambió de colegió el momento en el que inició una nueva vida en la que había más mentiras que verdades. Incluso no llegó a ser totalmente sincero con sus padres y es que les confesó que era homosexual hace tan solo año y medio: "Pensé que no me iban a aceptar".

Un relato duramente criticado

Este relato para intentar ganarse a la audiencia no gustó demasiado a los espectadores de 'Viva la vida', que inundaron las redes sociales con comentarios en contra de Avilés y es que pocos entendían que justificase una serie de presuntas estafas con el haber sufrido una nefasta infancia llena de golpes e insultos. Una opinión que por la noche, Jordi González trasladó a Avilés en directo, explicándole que ese relato y la posible justificación de sus estafas estaba siendo muy criticado. El exsuperviviente intentó justificarse y afirmó que no había usado su bullying para defenderse; según él, contó su historia simplemente para que la audiencia le conociese más, algo que no pareció convencer a la mayoría de espectadores del reality.

Emma García y José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

No se está sometiendo a terapia

Emma García también se quejó del discurso de Avilés, le quiso dejar muy claro que el haber sufrido bullying no justificaba con el daño que ha hecho a toda esa gente a la que le debe dinero. "Una persona que sufre una situación dolorosísima en su infancia no justifica todo lo que tú has hecho luego y continuado en el tiempo", afirmó tajante la vasca, recordándole además al que fuese su colaborado que "has pasado de dar pena a convertirte en una persona que ha hecho mucho daño, el primero a ti mismo". Por ello, tanto ella como el resto de colaboradores del magacín de Telecinco le pidieron que tomase medidas y empezase algún tipo de terapia o tratamiento ya que podría tener problemas psicológicos graves. Este afirmó que ha iniciado una terapia con los psicólogos del formato, algo que horas después desmintió Jordi González, que afirmó que estaba teniendo la ayuda de un psicólogo pero como todos los exconcursantes cuando salen del formato; no estaba recibiendo ninguna terapia especifica.

Quiere volver a 'Viva la vida'

Por último, y entre lágrimas, Avilés imploró una segunda oportunidad y dejó claro su deseo de poder volver al programa en un tiempo. "Si soy sincero y hago las cosas bien (...) pido que se me de una segunda oportunidad que me dejen empezar desde cero, tanto en este programa que ha sido mi programa como con los compañeros de profesión", imploró el colaborador. Por su parte, Emma García le quiso recordar que a ellos nunca les ha hecho falta que tenga un título de periodismo para contar con él "porque la gente que te quiere te quiere como eres y la que no te quiere no te va a querer nunca" pero no quiso mojarse en su posible vuelta al programa. ¿Le veremos en unas semanas regresar al formato de Telecinco o desaparecerá de la pequeña pantalla para siempre?