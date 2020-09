La reacción de Antonio Orozco al reconocer en 'La Voz' a Rocío, finalista de su equipo en 'La Voz Kids'

Las segundas audiciones a ciegas de esta edición de 'La Voz' dejaron grandes momentos de los que los espectadores fueron testigos. Uno de ellos, fue el regreso al plató de Rocío Hernández, una alicantina que ahora tiene 18 años y que sonará mucho a los fieles seguidores del formato en todas sus versiones. Resulta que fue finalista de 'La Voz Kids' en el grupo de Antonio Orozco y ahora regresa en la versión de adultos para tener una nueva oportunidad.

Rocío y Antonio Orozco, en 'La voz'

Antes de su actuación, la participante habló de su pasado en el programa. "Me dolió no haber ganado, pero si no pasó, por algo será", confesaba Rocío, mostrándose muy emocionada de pisar de nuevo el escenario, porque "es como que vuelven todas las emociones que dejaste aquí". Reconoce que en su anterior paso se sintió muy arropada por su coach, por ello, asegura: "Como Antonio Orozco me reconozca me voy a emocionar mucho, porque eso significa que me tiene ahí metida en su cerebro."

Llegó el momento de su audición. Cantó "Homeless", pero no le hizo falta a Orozco muchos segundos para reconocer a la que perteneció a su equipo para así darle al botón rojo y volver a trabajar juntos. Antes de acabar su actuación, también se giró Laura Pausini, aunque la coach tendría pocas posibilidades de hacerse con Rocío.

Los intentos de Pausini por hacerse con Rocío

"No llegaste a la final con él, algo que sí que puedes conseguir conmigo", comentó Laura Pausini con la intención de convencer a Rocío. Por su parte, Orozco confesaba haber sentido lo mismo que me sintió la primera vez que le escuchó y se giró. "Gracias por volver. Ya sabes que aquí tienes tu casa y ojalá así lo elijas", añadía el coach. Pausini intentó de mil maneras hacerse con ella, pero Rocío lo tenía claro: guiándose por el corazón se queda con Antonio.