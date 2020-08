'Merlí: Sapere Aude 2': Así es el rodaje el tiempos de Covid, con escenas de sexo, nuevos fichajes y sin Bruno

El rodaje de la segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude' se está llevando a cabo de una manera muy diferente a la primera, pues los protocolos para prevenir el coronavirus ha cambiado la mecánica. Por ello, desde FormulaTV hablamos con Menna Fité, director de la serie de Movistar+, para que nos cuente cómo son estas medidas de seguridad y cuál es el plan B de la producción ante cualquier incidente que pueda ocurrir. Además, siendo una serie con bastantes escenas de sexo, Fité nos cuenta si se han tenido que modificar algunas escenas o incluso tramas para hacer más factibles las grabaciones.

Aprovechando la charla con el director de la serie, también le preguntamos por las nuevas tramas de esta tanda de capítulos y por los dos grandes fichajes de la temporada: Jordi Coll y Eusebio Poncela. También se pronuncia sobre la polémica de Pep Cruz, quien se negó a participar en esta ficción porque "Veranda paga una mierda" y expone por qué el personaje de Bruno (David Solans) no seguirá en los próximos episodios. Aun así, ¿tiene las puertas abiertas para regresar en una posible tercera temporada?

Menna Fité y Carlos Cuevas, en el rodaje de 'Merlí: Sapere Aude'

¿Cómo está siendo el rodaje de esta segunda temporada comparada con la primera?

La complicación se focaliza en un tema que es el covid. En realidad la dinámica de rodaje ha cambiado completamente y ahora tenemos que tomar un montón de precauciones tanto los técnicos como los actores. Los técnicos a nivel de desinfección de material, los actores haciéndose PCR, yendo con mascarilla hasta el último minuto solo para rodar... Realmente, a efectos de contenido está siendo igual de divertido y lo estamos disfrutando igual, pero a efectos de rodaje está siendo un pelín más farragoso.

Igual incluso se tiene que alargar el rodaje para ganar tiempo que estáis usando en las nuevas medidas y protocolos, ¿no?

En principio tenemos un tiempo bastante ajustado y similar al que teníamos la temporada anterior. Lo paliamos como podemos, pero más o menos es el mismo tiempo que teníamos en la temporada pasada. Lo llevamos bien, no está siendo un gran drama y lo cierto es que en algunos momentos no gozamos mucho pero hay otros muchos que no es tan grave como nos podríamos llegar a imaginar.

Supongo que también estaréis preparado para cualquier cosa que pueda pasar: alguien del reparto puede dar positivo o incluso podría haber un nuevo confinamiento.

No puedes pensar en lo que puede llegar a pasar; cuando estás rodando la serie y en la vida en general. Cuando los problemas lleguen se busca una solución y además cada problema tiene su propia solución. Pensar en problemas de posibles covid y cómo los abordaremos cuando lleguen, desde luego que no especulamos con ello, sino que tenemos un abanico de soluciones a los posibles problemas y si los que llegan son imprevisibles, pues ponemos mucho ingenio y los resolvemos.

¿El hecho de que haya llegado el coronavirus ha hecho que se cambien partes de las tramas para hacer más factible el rodaje?

No, porque las medidas que se han tomado no van en la dirección de cambiar contenido para evitar riesgo, sino que lo que hacemos es PCR muy a menudo a cualquier actor o cualquier persona que pueda estar en contacto con actor de manera que no nos pilla por sorpresa en ningún momento. Sabemos que todos ellos no tienen covid. No se ha tocado guion para adaptarlo a las nuevas circunstancias porque no tendría sentido para nosotros. Sabiendo de qué va la serie, que es de amor y ética, tenemos que seguir explicando cosas que no podríamos explicar si no hubiese contacto físico.

Equipo técnico de 'Merlí: Sapere Aude' junto a Carlos Cuevas en el rodaje de la temporada 2

Claro, porque en la primera temporada había mucho sexo, y si ahora se pone distancia, habrá más fosforitos.

Claro, pero este año va en otra dirección el estímulo sexual. Ya lo descubriréis.

¿Otro objeto?

Bueno, otros centros de atención.

¿Qué nos puedes adelantar de las nuevas tramas?

Eso es muy osado, pero seguimos con Pol, su devenir y sus historias de amor. Hay nuevos intereses amorosos en su vida, totalmente inesperados para el público.

Se ha confirmado que el interés amoroso va a ser Jordi Coll. ¿Cómo es su personaje?

Es un personaje que está por la universidad sin ser un alumno. Se convierte en el interés amoroso y esperamos que con una dimensión distinta a lo que hemos visto hasta ahora. De las personas que se habría enamorado Pol tenían una edad similar a la suya y Jordi es un poco mayor. De repente, pensamos que subimos un escalón en el interés por las aventuras de Pol.

¿Y Eusebio Poncela?

Es un personaje que regenta un local donde irán los personajes en algún momento de la serie. Es un personaje muy interesante la verdad.

¿Va a haber más fichajes para esta temporada aparte de ellos dos?

Nada relevante. Nada que llame la atención. Los grandes fichajes de la temporada, a efectos mediáticos son Jordi Coll y Poncela.

Hablando de efectos mediáticos, menudo revuelo se armó al conocerse que David Solans no estará en la nueva temporada. ¿Qué supone para vosotros esta marcha?

Bueno, nosotros estamos explicando la historia de Pol Rubio. Seguimos esa línea, sus aventuras, y que pueda aparecer puntualmente algún personaje de la serie anterior pasó pero estamos centrados en otra cosa.

Eva Martín y María Pujalte, ante la mirada de Menna Fité y Héctor Lozano en el rodaje de 'Merlí: Sapere Aude 2'

¿El hecho de que desaparezca Bruno hace que también lo haga su universo como la Calduch?

Bueno, eso tendrán que averiguarlo los espectadores viendo la serie: qué cosas siguen y qué cosas no.

¿Y hay posibilidad de que en una tercera temporada o más adelante regrese el personaje de Bruno?

Claro, pero para eso todavía se tendría que confirmar que haya tercera temporada. Primero se tendrá que confirmar una tercera y ya luego ver quién aparece. Eso está todavía muy remoto y de momento hagamos lo mejor posible esta segunda.

¿Cómo vivisteis cuando Pep Cruz empezó a rajar de la serie y de las condiciones en las negociaciones?

Nunca es cómodo leer que alguien habla mal de una serie en la que trabajas, pero tampoco podemos hacer nada con estas cosas. Se tira hacia adelante y se sigue trabajando.

En la primera temporada vimos guiños a Merlí, tanto al personaje como a la serie original. ¿Esto va a seguir formando parte de la esencia?

Hay unos guiños, porque no deja de llamarse 'Merlí: Sapere Aude', pero las referencias cada vez son menores. Pensamos que en su momento establecíamos un link con la serie original que era interesante para el público pero también pensamos que ahora la serie ha madurado lo suficiente y el público ya está interesado en 'Sapere Aude' por sí misma, sin necesidad de haber visto la serie original, y confiamos en que la serie tendrá el mismo éxito sin necesidad de hacer muchas referencias a 'Merlí'.