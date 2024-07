Rodolfo Sancho, un mes antes de conocer la sentencia de Daniel Sancho: "Lo que no te mata te hace más fuerte"

Por Redacción |

El 29 de agosto se hará pública la sentencia del juicio de Daniel Sancho en Tailandia a través de la que se conocerán las consecuencias que le aplica la Justicia. Y es que por presunto asesinato de Edwin Arrieta y deshacerse del cuerpo, el español podría ser condenado a pena de muerte.

Rodolfo Sancho

Desde el momento que se conocieron los hechos, Rodolfo Sancho , actor y padre del presunto culpable, ha estado presente en los medios, haciendo declaraciones desde el país asiático ante la prensa desplazada e incluso accediendo a hacer una entrevista seriada para Max.y ciertas expresiones que ha utilizado al hablar del caso.

Ahora, en plena promoción de la película 'Un paseo por el Borne' en Mallorca, el actor ha concedido una entrevista a EsDiario. Aunque las preguntas han girado entorno al film, la simple pregunta de "¿cómo estás?" ha hecho que Sancho se abra y dé nuevas declaraciones sobre cómo está viviendo el caso.

Su declaración

"Estoy bien, estoy estable. No estoy amargado, no estoy depresivo", comenzaba diciendo Sancho, agregando lo siguiente: "Estoy luchando en la vida y soy creedor de que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio. Intento llevar mi vida y todo pueden ser desgracias o retos. Soy de los que prefiere ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para adelante".