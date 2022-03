En la mañana del lunes 14 de marzo, el equipo de 'El hormiguero' sorprendía a sus fans al comunicar que, por segunda vez, Pablo Motos había dado positivo en Covid-19, por lo que tendría que guardar una cuarentena de varios días. Como ya ocurrió hace poco más de un año, Nuria Roca fue la encargada de tomar su testigo ese mismo día, en el que la presentadora pudo hablar con su jefe a través de una breve videollamada en la que tranquilizó sobre su estado de salud.

Nuria Roca habla con Pablo Motos en 'El hormiguero' tras su baja por Covid-19

El arranque de Roca de nuevo al frente del formato fue un tanto accidentado: como es habitual, el programa arrancó con un baile en el que la presentadora estuvo presente pero, por desgracia, terminó perdiéndose en la recta final. "Después de este baile, la cosa solo puede mejorar", comentaba la presentadora, sin perder el buen humor. De hecho, el propio Motos no quiso dejar pasar por alto dicho traspiés en la posterior conexión del programa con el incansable presentador: "en primer lugar, siento muchísimo no poder estar ahí. A cambio, hemos tenido un baile de Nuria que yo creo que es histórico".

"Qué desastre, Pablo, y mira que he estado la mitad de la tarde ensayando el baile, pero no hay manera, qué le voy a hacer", confesaba la aludida. "Y la otra mitad de la tarde, sin ensayar", bromeó Motos, quien aseguró entonces que, a pesar de su positivo en coronavirus, "estoy bien, perfecto". "Estoy más inquieto que un cura en un concierto de Miley Cyrus", añadía el valenciano, dado que estaba confinado en su dormitorio. El presentador explicó entonces que, en uno de los controles rutinarios que se hace, "un día sí y otro, no", "he dado positivo. No tengo ningún síntoma, sola la voz un poco tomada".

Conectamos con Pablo Motos para saber cómo se encuentra #VallsSevillaEH pic.twitter.com/QK7lodPZit — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 14, 2022

"No te subas mucho por las paredes"

Motos reiteró sus disculpas por su ausencia, con la esperanza de "estar pronto de vuelta, que sea leve". "Ahora, en el momento en el que des negativo, ya puedes volver", apuntó Roca, algo de lo que Motos era consciente, puesto que el presentador admitió que "no paro de meterme palitos, voy a hacerme un agujero nuevo en otro sitio". "Estoy haciendo una cata por las diferentes cepas", añadía el valenciano, con sarcasmo. "Pareces un youtuber con quince años. Estás rejuvenecido", comentó Roca, quien animó a Motos a que "no te subas mucho por las paredes, que te conocemos, que tú no paras de darle vueltas a la cabeza". "Y no te preocupes, que la criatura está en buenas manos, con todo el equipo", se despidió la valenciana del presentador, que dejaba "todo en tus manos".