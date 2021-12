*En elaboración

El miércoles 8 de diciembre, 'La isla de las tentaciones 4' emitió su quinta entrega en Telecinco, en la que se pudo ver el creciente acercamiento entre Rosario Cerdán y Simone Coppola. A pesar de que la valenciana había sido ya infiel a su pareja, Álvaro Boix, con Suso, otro de los solteros, Cerdán comenzó un flirteo con el italiano que terminó molestando a su anterior soltero "predilecto", especialmente cuando optó por darle la cita a Coppola.

Rosario se lanza a besar el cuello de Simone en 'La isla de las tentaciones'

El flirteo entre ambos se inició con los bailes de Coppola ante de Cerdán, que no dudó en señalarle, con humor, que "a mí no me bailes así. Yo lo digo claramente, no me escondo". "Simone, que hace mucho calor ya como para que subas el ambiente, ¿eh?", insistía la valenciana, quien reconoció ante las cámaras del reality que el italiano "ha aportado el toque picante que igual nos faltaba en esta casa y a mí me atrae físicamente, lo veo un chico muy sensual". De hecho, la novia de Boix se animó a jugar con el soltero, al que besó en el cuello mientras él tenía los ojos vendados. "Contigo creo que hay tensión sexual", reconocía la valenciana, sin tapujos, ante el tentador, a quien señaló que "se empieza por ahí. Yo quiero dejarte clara una cosa: yo soy muy directa y muy clara. Si me atraes sexualmente, lo voy a decir, pero eso no significa nada".

El hecho de que ambos estuvieran conversando y que Suso se acercara a ellos con Zoe Mba, no sentó nada bien a la valenciana, quien se lo hizo saber el soltero. "Yo no he cortado nada", se defendía Suso, mientras Cerdán le recordaba que "tú bailas con todas y haces lo que te da la gana, yo puedo hacer lo mismo". "Te estás enfadando por cosas que no son. Yo estoy seguro de ti y confío en ti", aseguraba el tentador. A pesar de su actitud tranquila, Suso admitía ante el equipo del programa que "veo a Rosario con Simone y no te voy a mentir, me molesta. Que llegue a más o no, no lo sé. Creo que se va a dar cuenta de que se ha equivocado". El enfado del soltero fue evidente cuando, en un momento de la fiesta, anunció que se iba a dormir ante el desconcierto de la valenciana: "no lo entiendo, de verdad. No tengo tres novios, ni cinco, ni seis". "Tiene que entender que, a pesar de que yo tenga una conexión muy fuerte con él, yo estoy aquí para conocer, para poner a prueba mi relación", añadía la participante.

"Hay una tensión sexual palpable"

Simone y Rosario, muy juntos en la piscina en 'La isla de las tentaciones'

La marcha de Suso propició que Cerdán conversara tranquilamente con Coppola en la piscina, donde terminó abrazada a él después de que confesaran los mucho que se atraían mutuamente. "Lo he dicho desde el primer momento: me pareces una bomba explosiva. Yo te veía en la tele y decía: este chico a mí no me gusta. Te soy sincera para lo bueno y para lo malo. Pero, de repente, te veo en persona y veo cómo miras, y a mí, no sé, me despiertas algo que no sé qué es", reconocía la valenciana, sin tapujos, antes de verse interrumpida por un golpe por parte de Suso, quien se había levantado a beber agua para toparse con la escena. "Me ha puesto un poco tensa ese acto, porque esas cosas no las considero lógicas y estoy liada", explicaba Cerdán, tras lo ocurrido, lo que no quitaba que la participante admitiese que "no quiero hacerle daño a Suso. Siento que quiero seguir la historia con él".