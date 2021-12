El miércoles 8 de diciembre, Telecinco emitió la quinta entrega de 'La isla de las tentaciones 4', en la que se pudo ver el desenlace de la hoguera de los chicos, en la que Alejandro Nieto terminó suplicando a una afectada Sandra Barneda para ver a su pareja, Tania Medina. Una situación que propició que la presentadora terminara rompiéndose al intentar seguir con la grabación, algo por lo que el gaditano tuvo la oportunidad de disculparse, entre lágrimas, al día siguiente.

Alejandro Nieto pide perdón a Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 4'

Aprovechando la visita de la presentadora a Villa Playa, Barneda quiso conocer cómo se encontraban los chicos tras la complicada segunda hoguera, en la que Nieto se dejó llevar por la desesperación ante el temo a perder a su pareja. "Yo no estoy. Me siento bloqueado, me ha dado muy fuerte", confesó el gaditano, incapaz de contener sus lágrimas tras horas decaído. "¿Has podido reflexionar un poco, descansar...?", indagó Barneda, comprensiva. "Ayer descansé un poco con Josué, pero me he levantado y no he parado de pensar y pensar en que la había perdido", reconoció Nieto, cabizbajo.

"Te pido disculpas por la manera en que me puse, pero es que no me pude controlar. No soy yo. Te hago pasar un mal rato y sé que tú eres persona y no quiero ponerme así, pero es que me nace", declaró entonces el novio de Medina, antes de romper a llorar de nuevo, con fuerza. Unas palabras que volvieron a conmover a la presentadora, de nuevo al borde del llanto, quien, con voz rota, le pidió que "no me pidas disculpas, por favor. Os dije que estoy aquí para apoyaros y sé que lo estás pasando muy mal". Barneda se sentó entonces junto al gaditano, ante el que manifestó su necesidad de "que estés tranquilo". "¿Te puedo dar un beso?", solicitó Nieto, recibiendo un "claro" como respuesta de la catalana, a quien dio un beso en la mejilla, tras lo cual ambos se abrazaron.

"Hay algo que se ha roto en mí"

Alejandro y Sandra Barneda se abrazan en 'La isla de las tentaciones'

"No sé qué me pasa, Sandra. Hay algo que se ha roto en mí", declaró Nieto. La catalana lo animó a "reforzar ese pacto de vida que teníais Tania y tú, y confiar en ese amor, en lo que dijisteis cuando os separasteis", ante lo que el gaditano admitió que "yo conozco a Tania y es una persona que no se decepciona así porque sí". "No la reconozco, que haya dicho eso. No me lo explico", añadió el participante.

"Es absolutamente impredecible lo que puede pasar aquí, Alejandro. Solo te pido calma. Os lo dije al principio: pase lo que pase, tenéis que pensar que tiene que ser bueno para vosotros", recalcó la presentadora, antes de proseguir con la reunión. "Me encuentro mal. Necesito que Tania muestre esa garra por mí, ese sentimiento que tiene hacia mí, que diga que no puede más y que necesita verme", compartió Nieto, ante las cámaras del programa.