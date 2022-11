Roser narra la trágica muerte de su madre por ELA: "Fue fulminante, se fue en dos años"

Roser ha sido entrevistada por el programa 'Socialité' y no por un motivo agradable. La cantante ha hablado con el espacio de La Fábrica de la Tele para hablar de la muerte de su madre por ELA (esclerosis lateral amiotrófica) en el verano de 2022. El motivo principal de su aparición es para dar visibilidad a esta enfermedad tan grave y tan dolorosa, tal y como le prometió.

Roser en 'Socialité'

, declaraba la artista. "La esclerosis afecta a la movilidad del cuerpo, al sistema respiratorio, al habla... Pero, por lo que", expresaba la cantante.

Además, la participante de 'Me lo dices o me lo cantas' quiso poner de manifiesto la importancia de la investigación. A día de hoy es una enfermedad que no tiene cura y no hay tratamiento posible. "A ti te dicen eso y es una sentencia de muerte, así de cruel. Lo de mi madre fue fulminante, se fue en dos años", contó la catalana visiblemente emocionada.

Alegato hacia los políticos

Por todos estos motivos, Roser quiso entonar un alegato dirigido a los políticos para que se movilicen y encuentren una solución a esta terrible problemática. "Todo está yendo muy lento. Recientemente, se aprobó la Ley ELA, pero está paralizada en el Congreso", explica. "Yo con eso alucino. Estos enfermos no pueden estar esperando tiempos o burocracias, no lo tienen", manifestó contundente.