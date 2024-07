RTVE encarga nuevas entregas de 'MasterChef' y 'MasterChef Celebrity' y el regreso de José Mota

Por Joan Centelles Martínez |

RTVE ya trabaja en los programas que ocuparán la parrilla televisiva a partir de septiembre... y más allá. De esta forma, nuevos formatos aterrizarán en los próximos meses a la cadena pública, como 'La ruta Morancos', en el que el dúo de humoristas formado por Jorge y César Cadaval se atreverán a hacer su particular Camino de Santiago, o 'That's My Jam: Que el ritmo no pare', que salta a TVE con Arturo Valls al frente después de su paso por Movistar Plus+. Además, también se trabaja en el regreso de otros contenidos de cara a la temporada siguiente.

Patricia Conde y José Mota en la presentación de 'José Mota Live Show'

Es el caso de ' MasterChef ', a la novena edición de su versión 'Celebrity', que llegará en los próximos meses,, tal y como ha avanzado El Confidencial Digital. Además, se ha dado luz verde a la decimotercera edición del formato matriz, es decir, el de anónimos, que tendrá un coste máximo de 7,4 millones de euros por sus trece entregas.

El humor tampoco faltará en la programación. Otro de los formatos que repetirá en La 1 será el programa del cómico estrella de la cadena, José Mota. El ente público ha encargado una segunda temporada de 'José Mota Live Show', que contará con ocho capítulos para el prime time de la cadena azul, por un importe previsto de 3,1 millones de euros. De esta forma, cada semana volverá a recibir a invitados y famosos, que se divertirán con sus juegos, en un programa cargado de sketches, improvisación y mucho humor.

El ente público ha aprobado también en su último Consejo de Administración una nueva temporada de 'Aquí la Tierra'. Jacob Petrus volverá a ponerse al frente de este longevo formato, que el pasado mes de mayo cumplió diez años en antena. Sin embargo, los domingos pasará el testigo a Quico Taronjí e Isabel Moreno para seguir ofreciendo su entretenida mirada sobre nuestro planeta.

Todo a la cocina

La cadena pública volcará buena parte de sus esfuerzos en el contenido culinario. Además de 'MasterChef', RTVE también apostará por una segunda temporada de 'Bake Off: Famosos al horno', después de que la primera horneara un promedio del 11,1% de cuota de pantalla. Además, también prepara 'El gran premio de la cocina', un formato de origen argentino que emitirá diariamente por las mañanas y que tomará el relevo de 'Ahora o nunca'.