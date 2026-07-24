Por Diego López |

Radio Televisión Española ha confirmado este viernes que participará en la próxima edición del Festival de Eurovisión Junior, que se celebra el próximo 24 de octubre en Ta'Qali, Malta. A diferencia del Festival para adultos, del que se retiró este año tras confirmarse la participación de Israel, en esta edición juvenil el país en guerra no participa, por lo TVE tiene vía libre para participar.

Aunque Eurovisión Junior se nos ha dado mejor que Eurovisión, lo cierto es que el certamen no goza con la cantidad de concursantes como la versión para adultos. A esta vigesimocuarta edición solo hay confirmadas 16 televisiones públicas: Malta: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).

TVE ofrecerá más detalles de la candidatura española la próxima semana. Él o la elegida sucederá a Gonzalo Pinillos, que nos representó en Tiblisi el pasado mes de diciembre con "Érase una vez (Once Upon a Time)", quedando en quinto puesto.

Este año,. Si habitualmente se desarrolla entre la última quincena de noviembre y mediados de diciembre, la gala se disputará este año el 24 de octubre. El motivo es más mundano de lo que parece: el Centro de Convenciones de Malta, MFCC, el recinto más grande del país y donde se celebrará el evento, ya estaba reservado en noviembre y diciembre, por lo que ha habido que adelantar la fecha.

Una victoria que ya sabe a poco

España fue uno de los países que fundó, en el año 2003, esta versión infantil del Festival de Eurovisión. Y, un año más tarde, tocamos el cielo gracias a María Isabel y su "Antes muerta que sencilla". Nuestro éxito eurojuniorvisivo parecía en racha cuando, otro año después, Antonio José se llevaba el segundo puesto.

Sin embargo, en 2007 España decide retirarse del Festival, y no vuelve a participar hasta 2019, cuando Melani García regresa al concurso con un tercer puesto. Y, aunque nuestros representantes han quedado por lo general en puestos meritorios, comienza a echarse en falta una nueva victoria. No en vano, han pasado ya 22 años desde aquel pintalabios, toque de rimel, molderador como una artista de cine.

Francia y Georgia son los dos países que más veces han ganado Eurovisión Junior con cuatro victorias cada uno.