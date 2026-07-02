Por Redacción |

Martin Green, director del Festival de Eurovisión, ha defendido la continuidad de la televisión pública israelí KAN dentro del certamen y ha asegurado que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no tiene previsto reabrir este debate. En una entrevista concedida a Variety, el máximo responsable del certamen ha insistido en que las televisiones públicas no deben ser juzgadas por las decisiones de los gobiernos de sus respectivos países.

"Los miembros ya tomaron una decisión. Consideran que las emisoras de servicio público no son responsables de las acciones de sus gobiernos y que KAN debe poder participar", explica Green durante la conversación con el medio estadounidense, en la que repasa algunos de los asuntos que han marcado la última edición del festival.

Green insiste en que la UER no reabrirá el debate

El director de Eurovisión sostiene que, desde el punto de vista de la organización, la cuestión sobre la presencia de Israel está cerrada. Preguntado por la posibilidad de que los miembros de la UER vuelvan a pronunciarse sobre este asunto, responde de forma tajante que no está previsto volver a debatirlo.

Sus palabras llegan después de unagenerada por lay por lasde varias radiotelevisiones públicas para que la. Entre ellas estuvo, que solicitó abordar formalmente esta cuestión en el seno de la organización.

No obstante, la UER terminó centrando sus debates en la reforma del sistema de votación y en nuevas medidas destinadas a reforzar la transparencia del festival y limitar posibles campañas de promoción o influencia sobre el televoto. Tras la decisión de no someter a votación la continuidad de Israel, España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia renunciaron a participar en la edición de 2026 como protesta por la presencia de la televisión pública israelí KAN.

Eden Golan (Israel) en la Semifinal 2 de Eurovisión 2024

"No vimos ninguna evidencia de irregularidades"

Durante la entrevista, Green también responde a las críticas que han rodeado al televoto en las últimas ediciones. El director del certamen asegura que la organización revisó el proceso una vez finalizado el festival y mantiene que no encontró indicios de comportamientos irregulares.

Según explica, la validación realizada tras el certamen no detectó pruebas de campañas de promoción pagadas a gran escala ni de manipulaciones que hubieran alterado el resultado final. Además, insiste en que el hecho de que cada espectador pueda emitir varios votos no modifica el desenlace de la competición.

Green también resta importancia a las críticas de quienes cuestionan el resultado final. A su juicio, el sistema funciona correctamente y anima a quienes discrepen del desenlace a participar activamente en futuras ediciones mediante el voto.

Más allá de la polémica sobre Israel, el responsable de Eurovisión también aprovechó la entrevista para desmentir los rumores sobre una supuesta situación económica delicada del certamen tras las ausencias registradas en la edición de 2026. Green calificó esas informaciones de "sandeces" y defendió que el festival mantiene un modelo sólido que le permitirá seguir celebrándose durante muchos años.