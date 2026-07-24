Telecinco cancela 'Amor... ¡o lo que surja!' tras sus bajas audiencias

Por Fidel Conejero |

Primer movimiento en las tardes de Telecinco después de la renovación acometida al inicio del verano. La cadena ha decidido poner fin a 'Amor... ¡o lo que surja!', el dating show presentado por Carlos Lozano, que se despedirá definitivamente de la parrilla el próximo 31 de julio tras no conseguir los resultados esperados en audiencia.

El formato llegó a Telecinco el pasado 22 de junio como una de las principales apuestas estivales de la cadena para reforzar la sobremesa. Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por unos datos discretos desde prácticamente su estreno. Su primera emisión registró un 6,8% de cuota de pantalla, un dato que incluso mejoró dos días después al alcanzar su máximo con un 7%. No obstante, ese impulso inicial fue solo un espejismo.

A partir de entonces, 'Amor... ¡o lo que surja!' fue perdiendo fuerza hasta instalarse habitualmente por debajo del 6% de share y también por debajo de la media diaria de Telecinco. Ante esta evolución, la retirada del programa era una posibilidad que llevaba semanas sobre la mesa y que finalmente se ha confirmado.

Colaboradores de '¡De Lunes a Viernes!' en Telecinco

Telecinco reorganiza toda su tarde

La cancelación del dating show obligará a Mediaset España a modificar la estructura de sus tardes a partir del 3 de agosto. En lugar de incorporar un nuevo formato, la cadena optará por redistribuir la duración de los otros dos espacios estrenados durante el verano que sí parecen tener mejores expectativas de audiencia.

De este modo, 'El verano se mueve', conducido por Ion Aramendi y Kike Quintana, ampliará su duración y pasará a emitirse entre las 15:55 y las 17:45 horas. A continuación tomará el relevo 'De lunes a viernes', con Beatriz Archidona y Santi Acosta, que ocupará la franja hasta las 20:00 horas.

Posteriormente, '¡Allá tú!' mantendrá su horario habitual para cerrar la oferta vespertina de Telecinco. La cadena confía así en reforzar sus dos magacines para tratar de mejorar el rendimiento de una franja que continúa siendo uno de sus principales desafíos en términos de audiencia.