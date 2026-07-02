Por Diego López |

Tal y como se venía avanzando, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha confirmado la participación de Canadá en el Festival de Eurovisión a partir del próximo año, 2027, cuando el certamen se celebre en Bulgaria.

La incorporación se produce después de que CBC/Radio-Canada, los operadores públicos, se convirtieran en miembros de pleno derecho de la UER. Hasta ahora eran únicamente miembros asociados desde el año 1950, pero ahora han aumentado un rango más su implicación en la organización, y también los beneficios que ello conlleva.

Canadá tendrá, eso sí, que ganarse su paso a la final del concurso participando en una de las dos semifinales, como hacen casi todos los países salvo el big five y el país organizador. La UER ha destacado la implicación del público canadiense en el concurso, destacando que este año fue el tercer país que más votó dentro de la categoría "resto del mundo" donde votaban hasta ahora, aunque eso cambiará desde el próximo año. Y eso sin que el certamen se emitiese en televisión, donde solo se ha retransmitido en dos ocasiones: 2019 y 2021.

Céline Dion, durante su participación en el Festival de Eurovisión en 1988

Martin Green, director del Festival de Eurovisión, se ha mostrado encantado con la noticia, destacando a la canadiense más eurovisiva: Célne Dion, que ganó el Festival en 1988 representando a Suiza con el tema "Ne partez pas sans moi". No ha sido, no obstante, la única candidata canadiense que ha participado en Eurovisión a lo largo de estos años.

Curiosamente, casi todos los participantes canadienses que han acudido al Festival lo han hecho cantando en francés, como Annie Cotton, que lo hizo con el tema "Moi, Tout Simplement" en el año 1993 por Suiza o, más recientemente, Natasha St-Pier con "Je N'ai Que Mon Âme" en 2001. Sin olvidarnos de La Zarra, que representó a Francia en 2023 con la canción "Évidemment".

Y España, ¿qué?

El interés de la UER por incorporar a miembros de territorios lejanos contrasta con el escaso avance público que parece haber para intentar recuperar a los países que se marcharon en la última edición por la participación de Israel, entre ellos España.

Una sangría que no solo fue de países, también hubo fuga económica y de espectadores, en un Festival del que se habló y escribió mucho más de sus polémicas que de sus canciones. La edición del año próximo en Bulgaria aún está lejos (todavía no tiene ni ciudad organizadora), pero la lista definitiva de participantes debería cerrarse antes de finales de año. Eso sí, ahora mismo parece poco probable un cambio de postura por parte de la UER, lo que alejaría la participación de España por segundo año consecutivo.