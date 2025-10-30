RTVE prepara 'La casa de la música', su nuevo programa musical para 2026

Por Sandra Alcaide Barrón |

RTVE ha acudido a la nueva edición del BIME para contar sus nuevos proyectos musicales de cara al próximo año. La corporación ha participado en la charla 'De la pantalla al escenario: televisión y circuitos culturales', representada por Sergio Calderón, director de TVE, y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, compartiendo debate con Ignacio Meyer, presidente de Univisión.

Allí los tres ponentes han reflexionado sobre el poderoso altavoz cultural de la televisión, que también da lugar a conectar España con América Latina. Además, RTVE ha hablado de sus dos proyectos musicales más poderosos en el 2026: 'La casa de la música' y la nueva edición del Benidorm Fest.

Sergio Calderón, María Eizaguirre e Ignacio Meyer en el BIME 2025

"'La casa de la música' es un concepto, una idea, un corazón desde el que se van a vertebrar muchas iniciativas de RTVE. Vivimos un momento histórico (...) Contará con actuaciones de todos los estilos musicales para dar la oportunidad a nuevos valores y reconocer trayectorias consagradas y escuchadas por todos", afirmaba Sergio Calderón.

María Eizaguirre e Ignacio Meyer participando en una charla del BIME 2025

El pasado musical de RTVE

Además, el director de TVE también ha querido, debido a que 'La casa de la música' musical irá acompañado por series, documentales y otros programas: "Tenemos muy claro que la música debe ser un eje transversal en nuestra programación., con nuestros mejores resultados en audiencias en casi quince años, y creemos que el lenguaje de".

RTVE rescata la esencia de algunos de los programas que pasaron por Televisión Española y apostaban por la música en directo como 'Tocata' o 'La edad de oro'. Tras un par de años en los que su ventana musical más grande era Radio 3, más allá del Benidorm Fest, la corporación busca revivir estos programas en otros espacios como en La 2, donde decidieron no renovar en el año 2022 'La hora musa'. Sin embargo, con las últimas entregas de 'La revuelta', que ha arrancado la segunda temporada llevando actuaciones de primer nivel en directo, y la creación de este nuevo espacio musical que podría recordar a 'Música sí', buscan revertir la situación y ampliar la música en la televisión pública.