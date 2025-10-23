Silvia Intxaurrondo demanda a RTVE por el cambio de sus condiciones laborales y económicas

Por Fernando S. Palenzuela |

Silvia Intxaurrondo ha interpuesto una demanda a RTVE a través de un bufete experto en Derecho Laboral por un cambio en sus condiciones laborales y económicas. La presentadora, que se ha convertido en la nueva "reina de las mañanas" con 'La hora de La 1', ha sufrido un empeoramiento significativo de sus condiciones tras un proceso de Inspección de Trabajo.

La demanda fue interpuesta la semana pasada, según informa El Mundo, y ha llegado al ente público el 21 de octubre. En ella, cuya vista está prevista para primavera, Intxaurrondo pide recuperar los beneficios de los que gozaba en su anterior contrato.

Silvia Intxaurrondo en 'Al cielo con ella'

Cuando 'La hora de La 1' pasó a ser de producción propia y no estar vinculado a Tesseo, la presentadora firmó un contrato como personal externo a través de Sakun Comunicación S. L., empresa de su marido, por el cual recibía 269.757 euros al año. Esta cifra se desgranaba, según el Portal de Transparencia de RTVE, en 182.000 euros por la dirección y codirección y 87.757 euros por su función de presentadora.

Silvia Intxaurrondo presenta 'La hora de La 1'

Más de 200.000 euros menos al año

El problema llegó a raíz de una inspección de Trabajo anónima en la que se revisó el contrato de Silvia Intxaurrondo. El Ministerio de Trabajocon dicho contrato mercantil. Por tanto,

Este cambio de contrato supuso que sus condiciones laborales empeoraran, ya que el convenio de RTVE no permite que el salario supere los 45.000 euros anuales, sin contar con pluses y complementos. Esta cifra está más de 200.000 euros por debajo de lo que cobraba antes, a lo que se suma la pérdida de otras ventajas, como los desplazamientos, y pluses por programas especiales, de menor cuantía que lo acordado anteriormente. Además, también afecta a su libertad editorial, ya que ahora debe regirse por el Código Ético y Manual de Estilo de RTVE.

Por tanto, Silvia Intxaurrondo reclama una pérdida de poder adquisitivo y beneficios laborales y un cambio de contrato en la demanda. La intención de la presentadora, según fuentes sindicales consultadas por el citado medio, es pasar de un contrato de personal no fijo a uno indefinido, por el cual obtendría una mejora de sueldo dentro del marco del convenio de RTVE.