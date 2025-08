Rubén Cortada mete la pata en 'La pirámide' y no reconoce la canción de 'Los Serrano' delante de Víctor Elías

Por Julia Almazán Romero |

Un momento tan surrealista como divertido se vivió en el programa ' La pirámide ' cuando Rubén Cortada no fue capaz de. El fallo no habría pasado a una divertida anécdota si no hubiese sido porque, Víctor Elías , Guille en ' Los Serrano '.

Todo ocurrió durante la emisión del lunes 4 de agosto, cuando el actor cubano, que compartía equipo con una concursante llamada María, tenía que completar una canción en la prueba musical. Ella comenzó a entonar el tema '1+1 son 7', popularizado por Fran Perea como parte de la serie de Telecinco. Bastaba con decir "siete" para acertar, pero Cortada soltó un inesperado "dos", seguido de otros intentos como "tres" o "cinco", tratando de resolver literalmente la operación matemática que plantea la canción.

Rubén Cortada junto a su compañera María en el concurso 'La pirámide'

La reacción fue inmediata. Víctor Elías, que participaba también como invitado en otro equipo, se quedó boquiabierto ante la escena. La presentadora del concurso, Itziar Miranda, intervino con humor para buscar una explicación al despiste: "¿Cuántos años llevas en España, Rubén?", preguntó. "Veinte", respondió. "Hace veinte años ya, con Víctor, toda España cantábamos '1+1 son 7, ¿quién me lo iba a decir?'", añadió la actriz mientras el público se sumaba al cántico.

"No pasa nada, te perdonamos porque eres muy majo", terminó diciendo la presentadora entre risas. Lejos de tomárselo a mal, el propio actor reconoció entre risas su punto débil. "Tengo un problema con las canciones y con aprenderme las letras", se justificaba. Un despiste que generó un momento de risas en plató y una anécdota más para contar.

Víctor Elías, concursante también en 'La pirámide'

La evolución de sus audiencias

Tras la cancelación de 'La familia de la tele', RTVE anunciaba el concurso presentado por Miranda para ocupar parte de la tarde de La 1. El formato, que debutó en prime time a modo de presentación, no estaría cumpliendo las expectativas en cuanto a sus datos de audiencias se refiere. Y es que 'La pirámide' ha caído hasta un 4,9%, reuniendo poco más de 300.000 espectadores, empeorando los últimos números de 'La familia de la tele' antes de su final.