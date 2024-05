Por Beatriz Prieto |

El Festival de Eurovisión 2024 celebró su primera semifinal en el Mälmo Arena la noche del martes 7 de mayo. Una cita musical que concluyó con la clasificación de diez de sus quince participantes, tras lo cual descubrieron en qué bloque de la final actuarían. Finalmente, los diez artistas fueron los protagonistas de una rueda de prensa en la que, ante la pregunta sobre los dibujos en su piel, cuyo contenido pro-palestino se había hecho viral en redes, Bambie Thug, representante de Irlanda, desveló que le habían obligado a borrárselos para la semifinal.

Los diez artistas clasificados en la primera semifinal de Eurovisión 2024

En el mismo orden en el que actuaron en la gala, Chipre fue la primera en enfrentarse a las preguntas de la prensa con Silia Kapsis:. Asimismo, al ser una artista australiana, Silia lamentó que su país de origen no pasara a la final, aunque tenía la esperanza de "enorgullecer a Australia también". ", pero otro gran sueño es convertirme en una artistas pop internacional", manifestó la artista, al hablar de sus sueños al ser la más joven de la edición, con solo 17 años.

"Es superexcitante y muy liberador que fuéramos anunciados los primeros", confesó Teya Dora, representante de Serbia, cuyo único deseo era "enorgullecer a mi país". "Lo siguiente es dar lo mejor que podamos y conseguir el mejor puesto que podamos. Me encanta que tanta gente haya escuchado mi música y seguro que algo sale de ahí", declaró además la artista. En cuanto a Silvester Belt, de Lituania, la prensa tuvo muy presente el bullying que ha confesado sufrir de niño y que no impidió que el cantante mandara "mi amor" a los que "están sufriendo". Además, Silvester defendió cantar en su idioma materno: "La gente dice que lituano es muy bonito, así que no tengo ningún remordimiento".

Una orden de la UER

Bambie Thug, representante de Irlanda, admitió estar en un estado de disociación tras haberse clasificado, puesto que su país llevaba sin pasar a la final desde 2018: "Estoy superorgullosa, nuestro equipo es muy pequeño, soy una artista independiente y es increíble lo que hemos conseguido". Además, le artiste no dudó en afirmar que era "projusticia y propaz" cuando le preguntaron por qué se había escrito en un idioma celta antiguo las palabras "cease fire" ("alto el fuego") y "free Palestine" ("Palestina libre") en su piel. "Desafortunadamente, tuve que cambiar esos mensajes hoy y poner solo 'Crown the witch' por orden de la UER", añadió Bambie Thug, sobre unos mensajes que ya se habían hecho virales en redes y que habría lucido durante los ensayos.

🇮🇪Bambie Thug lleva en Ogham (una lengua antigua celta):

⁃Ceasefire (Cese al fuego)

⁃Saor Don Phalaistin (Liberemos Palestina)

⁃Crown the Witch (coronar a la bruja)#Eurovision2024 pic.twitter.com/PvHOeF3m2b — emasatra 🇺🇾🇬🇷🇪🇸🇺🇦🇷🇸🇮🇹 (@ekirosatra) May 7, 2024

Mientras, lyona alyona y Jerry Heil, representantes de Ucrania, hablaron de la importante recaudación que estaban llevando a cabo para reconstruir los colegios de Ucrania y, con ellos "reconstruir el futuro", al igual que se mostraron agradecidas por "el apoyo a todos los países" y "la posibilidad de dar a conocer más de Ucrania" en el certamen. El dúo reconoció sentir presión, dada la victoria de su país hace dos años, "pero tenemos un gran equipo, todos ucranianos, y es una gran oportunidad de demostrar lo que nuestra gente puede hacer".

"El trabajo no está hecho"

"Traté de vaciar mi mente y me centré en el momento", confesó Baby Lasagna de su candidatura por Croacia, tras lo cual quitó importancia al hecho de que tanta gente apostara por su victoria. "Solo son números y el trabajo no está hecho. Esto no está terminado", aseguró el artista, contentó con la energía que había demostrado en su actuación, aunque reconoció haberse liado un tanto con la coreografía.

"Estuve dudando todo el tiempo, así que fue una gran sorpresa para mí el clasificarme", reconoció Raiven, representante eslovena. La cantante defendió su puesta en escena "sencilla" con un tema "muy profundo": "Me guio por mis instintos y es lo que me vino a la mente. Intento no analizar demasiado las cosas y diría que el escenario es como yo soy. Creo que la canción es lo bastante profunda como para no necesitar nada más".

La felicidad de pasar a la final de #Eurovision2024🙌



Serbia 🇷🇸

Portugal 🇵🇹

Eslovenia 🇸🇮

Ucrania 🇺🇦

Lituania 🇱🇹

Finlandia 🇫🇮

Chipre 🇨🇾

Croacia 🇭🇷

Irlanda 🇮🇪

Luxemburgo 🇱🇺#EurovisiónRTVE #EuroSemi1 https://t.co/kQy3rGYU7H pic.twitter.com/tBFTH5d4Kh — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 7, 2024

"Espero que inspiremos a otros países a volver"

Windows95man, de Finlandia, se mostró mucho más escueto en su intervención, en la que confesó tirar del ejercicio físico para relajarse tras los ensayos y apostó por "más desnudez para todo el mundo" en Eurovisión. Mientras, la representante de Portugal, iolanda, defendió que "la música puede ser lo que quiera, no creo que tenga reglas" y se mostró "superemocionada" con que la canción que "escribí en la casa de mi abuela, en una pequeña villa", se hubiera clasificado.

"Puedes hacer mucho con poco dinero y eso es importante para mí", destacó la artista, para quien tampoco era ningún impedimento el cantar en su lengua materna, puesto que "no creo que ninguna lengua es una barrera, sino que conectan". Luxemburgo, en su regreso treinta años después con Tali, fue la encargada de cerrar la rueda. La cantante, de hecho, fue la última en descubrir que pasaba a a final: "Casi tuve un infarto, fue brutal, uno de los momentos más increíbles de mi vida". "Este es un bonito festival que une culturas y personas y espero que inspiremos a otros países a volver", confesó Tali, "superemocionada por mi país y muy orgullosa de representar a mi gente".