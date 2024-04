UER |

Tras ser elegida por votación en el 'Eurosong 2024', Bambie Thug será la encargada de representar a Irlanda en el Festival de Eurovisión 2024 con su tema 'Doomsday blue', una canción de estilo propio que ella misma ha definido como "Ouija Pop". De este modo, la artista irlandesa con ascendencia sueca luchará por hacerse un hueco en la final del festival en Malmö y mejorar así su última posición, pues sus antecesores, el grupo Wild Youth, no lograron obtener el pase a la gran final a pesar del gran apoyo que tuvieron desde su país.

Nacida en Cork, Bambie Thug es una compositora independiente que ha cosechado más de 60 millones de reproducciones con canciones que ha escrito a otros artistas como Fabich, Fika o Cassyette. Su excéntrica personalidad también está presente en su música y su vestimenta, que hacen de la cantante una marca inconfundible. Actualmente, cuenta con más de 45.000 oyentes mensuales y ha participado en festivales como el Download Festival Debut.

La artista ha obtenido grandes éxitos con sus composiciones musicales, algunas de ellas incluidas en 'And Just Like That...', el reboot de 'Sexo en Nueva York'. Ahora, la joven cantante se enfrentará a rivales como Croacia o Ucrania en la primera semifinal del 7 de mayo. Para terminar, ella ha sido una de las artistas de Eurovisión que se ha mostrado tajante con la participación de Israel en el certamen, solicitando su expulsión.