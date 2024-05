La noche del martes 7 de mayo, La 2 emitió la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2024, que concluyó con la clasificación de diez de los quince países participantes para la gran final. Fue entonces cuando, como es habitual, cada candidato se enfrentó al sorteo de sus posiciones en la cita del sábado 11 de mayo, como ya ocurría hace unos días con el Big Five.

Fue al concluir la gala cuando los diez afortunados, antes de la rueda de prensa, pudieron sustraer una papeleta para conocer en qué parte de la final podrían actuar.que estrenó España en el sorteo de los países del Big Five. Esto significa que, al igual que Nebulossa,de la final actuarán el sábado.

Junto a Serbia, Portugal, Ucrania y Croacia también obtuvieron la papeleta en blanco del "producer's choice", por lo que no conocerán en qué parte de la final actuarán hasta después de la segunda semifinal. Mientras, Eslovenia, Finlandia y Chipre descubrieron que actuarían en la segunda parte, al contrario que Lituania, Irlanda y Luxemburgo, países que ocuparán posiciones en la primera mitad de la final. No obstante, estas tres candidaturas estarán libres de actuar en primera posición, puesto que ya está ocupada por Suecia, ganador de la anterior edición que recibió ese puesto en un sorteo previo en solitario.

