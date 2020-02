'RuPaul's Drag Race: All Stars 5' anuncia cambio de cadena a Showtime y estreno el 5 de junio

A RuPaul no se le podía presentar un mejor año a nivel profesional. Tras comenzar por todo lo alto con el estreno de su serie 'AJ and the Queen' en Netflix, el 28 de febrero se estrena en VH1 'RuPaul's Drag Race 12' y, más adelante en una fecha aún por confirmar, verá la primera edición de 'RuPaul's Celebrity Drag Race', la nueva variante con participantes famosos a modo de evento de cuatro entregas.

A estas dos ediciones de su talent show de drag queens se suma una tercera que, como la propia MamaRu diría, viene con un "extra special touch". Se trata del confirmado. Su estreno ha sido anunciado para el viernes 5 de junio de 2020, por lo que mantiene su día de emisión habitual.

Shea Couleé, una de las posibles participantes de 'All Stars 5'

Un nuevo grupo de exconcursantes regresará al famoso taller rosa para volver a intentar hacerse con la corona, el cheque de 100.000 dólares y su propio espacio en el Paseo de la Fama Drag. El cambio de cadena no ha sido recibido con entusiasmo por la amplia comunidad de fans del programa, ya que Showtime es un canal de pago con menor alcance que VH1.

De Logo TV a VH1 y Showtime

El 'All Stars' de Showtime se estrenará justo tras la final de la 12ª edición de 'Drag Race'. Los rumores apuntan a que podrían participar Shea Couleé, Alexis Mateo, Ongina, Jujubee, Derrick Barry, Blair St. Clair, India Ferrah, Mariah Balenciaga, Mayhem Miller y Miz Cracker. Se trata del segundo salto de canal del reality tras el paso de Logo TV a VH1 en 2017. El movimiento se enmarca en la reciente refusión de ViacomCBS, grupo al que pertenecen ahora todas las cadenas.

Antes, 'RuPaul's Drag Race 12' se estrena el 28 de febrero en VH1 y ha anunciado a Nicki Minaj como una de sus juezas estelares. 13 nuevas concursantes lucharán por destacar en la pasarela en la que también serán juzgadas por artistas como Leslie Jones, Robyn, Alexandria Ocasio-Cortez, Normani, Daisy Ridley, Winnie Harlow y Jeff Goldblum.