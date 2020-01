'RuPaul's Drag Race 12' desvela las nuevas reinas y anuncia su estreno el 28 de febrero

Tras casi siete meses desde el final de la undécima edición, VH1 ha desvelado este martes a las reinas participantes de 'RuPaul's Drag Race 12' a través de un desfile emitido en las redes sociales del programa y presentado por Yvie Oddly. Entre ellas se encuentra la nueva America's Next Drag Superstar, que será coronada tras enfrentarse a los retos que les proponga RuPaul en el famoso taller rosa.

Las reinas de 'RuPaul's Drag Race 12'

Aunque las redes sociales apuntaban desde hace meses a posibles drag queens que conformarían el casting de la duodécima edición, la confirmación oficial era una incógnita hasta ahora. La presentación ha seguido una estética oscura y urbana que, quién sabe, podría inspirar la temática de las nuevas entregas; si bien el tráiler emitido a continuación se inclina por un aire más patriótico y utiliza el rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense.

Las 13 reinas de 'RuPaul's Drag Race 12'

A continuación se ofrecen los nombres de las 13 reinas que han sido confirmadas como concursantes de 'RuPaul's Drag Race 12', cuyo estreno se ha anunciado para el viernes 28 de febrero de 2020. En palabras de MamaRu para Entertainment Weekley, es "el casting con más talento" que ha tenido nunca. La presentadora promete "retos enrevesados y extravagantes" y perfiles más cercanos al humor que a la moda.

Aiden Zhane, Brita Filter, Chrystal Methyd y Dahlia Sin

1. Aiden Zhane: reina rural de Georgia que reconoce que se siente atraída por el lado oscuro de la vida. Fan de las películas de miedo, su ídolo es Marilyn Manson y se caracteriza con una estética terrorífica y siniestra.

2. Brita Filter: esta reina neoyorquina se alzó con el premio Entertainer of the Year 2018 en su ciudad y es una de las protagonistas del programa 'Shade: Queens of NYC'. Además, intervino en el episodio de 'Broad City' en el que aparecen reinas como Sasha Velour, Jiggly Caliente y Shangela. También ha trabajado con otras exconcursantes como Peppermint, Aquaria, Acid Betty o Alexis Michelle. Tiene más de 27.000 seguidores en Instagram.

3. Crystal Methyd: encantada con llamar la atención a su paso, esta reina de Missouri destaca por unos looks extravagantes y unas habilidades excepcionales con el maquillaje. Su estética y sentido del humor le aproximan a la subcultura de las "clown queens".

4. Dahlia Sin: miembro de la casa de Aja, quien fuera concursante en 'RPDR 9' y 'All Stars 3' (¡es difícil no confundirlas!). Procedente de Los Ángeles, esta reina debe todo a sus looks urbanos sin olvidar su lado más sexy. Cuenta con cerca de 60.000 followers en Instagram.

Gigi Doode, Heidi N. Closet, Jackie Cox y Jaida Essence Hall

5. Gigi Doode: aunque procede de Los Ángeles, esta reina de 21 años tiene en realidad ascendencia escandinava. Trabaja como ilustradora de moda y es conocida por su estética de alta costura. Se codea con otras reinas como Pearl, Detox y Naomi Smalls, así como diseñadores y modelos famosos. Casi alcanza los 40.000 seguidores en redes.

6. Heidi N. Closet: es originaria de Ramseur, una pequeña ciudad de Carolina del Norte, donde afirma que hay poco que hacer... salvo contar pollos y vacas. Se define como bailarina disco y está decidida a salir del pueblo para convertirse en un fenómeno internacional.

7. Jackie Cox: aunque vive en Nueva York, nació en Canadá y es descendiente de iraníes. Sus raíces persas y sus buenas aptitudes vocales le llevaron a aprovechar el boom del reboot de "Aladdin" e interpretar a Jasmine en diferentes eventos. Le gusta escribir sus propias canciones y se considera una reina de cabaret. También ha realizado intervenciones televisivas.

8. Jaida Essence Hall: se define como el glamour personificado y, aunque en principio quería ser diseñadora de moda, dedicarse al drag le permite ponerse sus propias prendas. Viene de Wisconsin y ha trabajado con Mercedes Iman Diamond y Alexis Michelle. Tiene 16.000 followers en Instagram.

Jan Sport, Nicky Doll, Rock M. Sakura, Sherry Pie y Widow Von'Du

9. Jan Sport: procedente de Nueva York, esta reina que ha tomado su nombre prestado de la marca de mochilas se define como una chica enérgica de notas altas. Es una de las integrantes del trío musical Stephanie's Child e hija drag de Alexis Michelle, concursante de 'RPDR 9'. Conoce a Brita Filter, una de sus compañeras de edición. Ha decidido borrar su rastro en redes sociales.

10. Nicky Doll: ya que no hay adaptación en su país, es la primera reina francesa que participa en 'RuPaul's Drag Race'. Se trasladó de París a Nueva York, donde se ha abierto un hueco gracias a su encanto europeo y su buen gusto por la moda de los años 90. Ha coincidido en numerosas ocasiones con Kimora Blac, Brooke Lynn Hytes, Aja y Farrah Moan. Acumula 32.000 seguidores en Instagram.

11. Rock M. Sakura: esta reina de San Francisco promete traer al werk room su estética manga, anime y, sobre todo, rosa. Se caracteriza por sus actuaciones cargadas de energía y death drops, así como un sentido del humor cargado de dobles sentidos.

12. Sherry Pie: otra reina neoyorquina. Sus ídolos son Lucille Ball y Carol Burnett y se caracteriza por su sentido del humor y una estética muy trabajada, así como por su trabajo como activista LGBT+. De hecho, presentó el Orgullo de Nueva York en 2016. Conoce a Miz Cracker y Alexis Michelle (sí, otra vez). Supera los 20.000 followers en Instagram.

13. Widow Von'Du: procede de Missouri, tierra que le ha enseñado a bailar y disfrutar de la vida al máximo. Es una de las reinas grandes de esta edición y ha coincidido en el escenario con numerosas exconcursantes de 'Drag Race'.