Por Beatriz Prieto |

'El debate de las tentaciones' debutó este viernes 26 de enero en MiTele Plus, con un primer programa en el que Sandra Barneda recibió en plató a Andrea Bueno, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 7', quien desveló no solo que nunca había querido participar en el reality, sino que su pareja, Álvaro Álvarez, le dio un ultimátum en caso de que se negara.

Sandra Barneda entrevista a Andrea Bueno en 'El debate de las tentaciones'

Durante su visita,tras su hoguera de confrontación, en las que el malagueño hablaba de ella: ". Me hubiera gustado acabar la experiencia con ella, pero a la vista está que no está bien y no es feliz consigo misma. No tiene confianza en sí misma". "y que algún día pueda encontrar a una persona con la que no tenga esa desconfianza y esos pensamientos negativos", deseó el malagueño.

"He actuado malamente, se me fueron los papeles, pero ¿sabes qué pasa? Voy a explicar algo que no había contado antes: nunca he querido ir ahí", desveló Andrea. La exparticipante del reality aseguró que "Álvaro se marcó el papelón de que me quería y vale que me quiere", para después desvelar que "le dije que estaba pasando un momento delicado en mi vida cuando nos ofrecieron ir y no quería ir". "No puedo ahora, sé lo que me va a pasar", recordó la malagueña.

"No lo va a negar"

A pesar de sus palabras, Andrea soltó entonces el bombazo: "Me dijo: 'Si no vamos, te dejo. Recoge tus cosas y te vas'". "Eso él lo puede admitir, no lo va a negar, él es sensato", aseguró la malagueña, quien añadió que se sumó al programa "por él, pensando que se comportaría como un rey". Una versión que, al contrario de lo que apostaron algunos de los colaboradores, el propio Álvaro confirmó en un story de su cuenta de Instagram.

"Es verdad que Andrea puede ser que haya actuado fatal, que no supiera parar sus impulsos, que viera cosas donde no las hay... Pero puedo asegurar que mentirosa no es y sí, es verdad, tiene toda la razón", contestaba el malagueño a una de las preguntas de sus seguidores al respecto. De hecho, Álvaro admitió de Andrea que "en todo el proceso para entrar en 'La isla' ella estaba mal psicológicamente y yo le dije que, si no íbamos, conmigo no iba a estar".