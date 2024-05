Por Fernando S. Palenzuela |

Ryan Murphy es un experto en fichar a famosos sin un bagaje en la actuación para sus series. Ya lo vimos con Lady Gaga en 'American Horror Story: Hotel' y lo volveremos a tener en 'Grotesquerie', su nueva serie de terror para FX. El creador ha decidido darle mayor bombo a su proyecto con uno de los rostros más sonados en estos momentos en todo el mundo.

Travis Kelce en 'Saturday Night Live'

. La fama mundial de la cantante ha puesto en el disparadero a su pareja, que ya era conocida en el ámbito deportivo por ser jugador de la NFL en los Kansas City Chiefs, los últimos ganadores de la Super Bowl. Por tanto, el deportista, según informa Deadline, Lesley Manville . 'Grotesquerie' tiene previsto su estreno en otoño.

Lo más llamativo de este fichaje, fuera del foco mediático que tiene Kelce en la actualidad, es que Ryan Murphy eligió a Kim Kardashian como la estrella de 'American Horror Story: Delicate'. Además, la ha elegido para protagonizar otro proyecto que tiene en marcha, cuya casa será Hulu. De este modo, el productor tendrá en su cantera, por un lado, al novio de Taylor Swift y, por otro, a la enemiga de la voz de éxitos como 'Fortnight' o 'Anti-Hero'. Eso sí, en series diferentes. Recordemos que en su último disco, 'The Tortured Poets Department', Swift le dedicó alguna canción a Kelce, como 'So High School', pero también zanjó su pelea con Kardashian en la provocadora 'thanK you alMee'.

El pasado televisivo de Travis Kelce

Además de su carrera en el fútbol americano, Travis Kelce ha mostrado su predisposición por abrirse hueco en Hollywood. El deportista ha producido la película 'My Dead Friend Zoe' y tiene en marcha un documental sobre el artista Jean-Michel Basquiat. Sin embargo, también tiene a sus espaldas créditos en televisión, pues en 2016 fue el protagonista de 'Catching Kelce'. A esto se le suma que presentó 'Saturday Night Live' en marzo de 2023 y que se pondrá al frente del game show 'Are You Smarter Than a Celebrity?' de Amazon.