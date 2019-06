'Sábado Deluxe' invita a Paquita Salas a hacerse un PoliDeluxe sobre la boda de Belén Esteban

El pasado sábado se celebró en una población cercana a Madrid el enlace entre Belén Esteban y Miguel Marcos, y una de las invitadas -según las promociones que está lanzando Netflix- era la "representante" Paquita Salas. A pesar de que no se conoce si finalmente la "manager" acudió al enlace, hubo una sonada polémica en 'Sábado Deluxe' que la involucraba.

Paquita Salas, invitada por 'Sábado Deluxe' a su programa

En una de las conexiones con los invitados fue la colaboradora Gema López quien afirmaba que María Patiño había confundido a Begoña, la asesora de Belén Esteban, con el personaje de la serie de Netflix, cosa que parece que no le ha sentado muy bien a Paquita, que en su cuenta oficial de Twitter ha escrito que "ahora dicen que no era yo para dejarme de mentirosa y decir que no estaba allí. Pues estaba. Y con la familia más íntima. ¡Que me lleven al polideluxe!".

¿Aceptará la propuesta Paquita Salas?

Parece ser que el programa ha decidido recoger el guante de la "representante", y coincidiendo con una entrevista que dará la propia Belén Esteban este sábado en el programa, hablando de la sonada boda, ha invitado a Paquita a participar en este programa, escribiendo en su cuenta que "Paquita, cariño estás más que invitada, el sábado viene Belén y le va a encantar verte y que recordéis los mejores momentos de su boda. Veeeeeeente!!!!"

¡Ay @PaquitaSalas! Sabemos que vales más por lo que callas que por lo que hablas, y a una eminencia como tú en el sector audiovisual no hay ceros en la cadena para pagarte. Pero mira en el spam, estás invitada para aclararlo todo. (Prometemos torreznos durante el polideluxe)???? https://t.co/8HyokCntTN — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) June 26, 2019

Finalmente han hecho un llamamiento más formal, citando el tuit de la propia Paquita, escribiendo que "¡Ay, Paquita! Sabemos que vales más por lo que callas que por lo que hablas, y a una eminencia como tú en el sector audiovisual no hay ceros en la cadena para pagarte. Pero mira en el spam, estás invitada para aclararlo todo. (Prometemos torreznos durante el polideluxe)". ¿Aceptará finalmente Paquita Salas la propuesta y se podrá ver este sábado un crossover entre el programa de Telecinco y la serie de Netflix?