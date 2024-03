Por Daniel Parra |

Después de las pistas que dejaron tanto Laura Madrueño como Sandra Barneda en la primera gala de 'Supervivientes 2024', con los sacos con las iniciales L. M. y F. J., y con la presentadora de 'La isla de las tentaciones' diciendo que los dos nuevos concursantes ya habían participado en el reality, es un secreto a voces que Laura Matamoros y Kiko Jiménez se sumarán al casting del programa. A pesar de que Telecinco aún no lo ha confirmado oficialmente, los dos aterrizarán en Honduras el próximo domingo 10 de marzo.

Laura Matamoros en 'Supervivientes'

Tal y como ha informado Bluper,. La colaboradora de ' Vamos a ver ' ha impuesto varias condiciones a Cuarzo, productora del programa, para volver a un reality en el que ya participó en 2017.. Según publica el citado medio,, a pesar de que la cadena haya intentado ficharla en varias ocasiones para el programa.

Otra imposición que Laura Matamoros ha exigido a Telecinco es que su padre, Kiko Matamoros, fuera su defensor en plató. Esto hubiera supuesto el regreso del exrepresentante a la cadena meses después de la cancelación de 'Sálvame'. Sin embargo, no ha sido posible contentar a la influencer con esta condición, que fue rechazada por Mediaset. Su padre, junto con otros rostros del antiguo programa, han sido vetados de Telecinco, evitando incluso su aparición en vídeos. El propio Matamoros lo comentó en una entrevista realizada por Jot Down en enero: "En Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas".

La familia Matamoros en 'Supervivientes'

Laura Matamoros volverá a 'Supervivientes' siete años después. La influencer es la miembro de la familia Matamoros que mayor tiempo ha permanecido en el concurso, llegando a ser la tercera finalista de aquella edición. Sin embargo, no fue la primera, ya que Diego Matamoros abrió el camino en 2014, aunque tuvo que abandonar el reality por una lesión. En 2019, Jonathan Piqueras, el hijo de la expareja de Kiko Matamoros, Cristina Pujol, fue el tercer expulsado de Cayos Cochinos. Tres años después, fue el propio excolaborador de 'Sálvame' quien se lanzó desde el helicóptero, siendo el noveno expulsado.