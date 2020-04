'Sálvame' destapa las supuestas mentiras de José Antonio Avilés sobre su carrera de Periodismo

En las últimas semanas, José Antonio Avilés ha estado muy presente en los temas a tratar en 'Sálvame' y no únicamente por su participación en 'Supervivientes'. El concursante asegura que estudió Periodismo y, según sus propias palabras, lo hizo en la universidad de Gales. Pero el hecho de que su madre no recordara dónde cursó la carrera hizo saltar las alarmas a los contertulios del formato vespertino, que comenzaron a investigar.

José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

Carlota Corredera comenzaba el programa con un certificado de dicha universidad, el cual sería el que había pedido Avilés tras haber cursado allí la carrera de Periodismo. Sin embargo, un profesor negaba conocerlo y para obtener dicho título era necesario cursar parte de la carrera en la región británica. El supuesto periodista, además, habría acudido allí ya que no era necesario aprobar Selectividad. José Antonio León se puso manos a la obra con la investigación, empezando por las redes sociales, donde no hay rastro de ese año que Avilés tuvo que pasar en Cardiff.

Dejando de lado el hecho de que pudiera haber cursado al completo los estudios incluso con el año presencial requerido, dicho título necesita ser homologado en España, puesto que no se adaptaría al marco europeo. Según indica a 'Sálvame' el profesor de Gales, el trámite no es sencillo y puede llegar a demorarse varios años, algo que León, que posee el mismo, ha confirmado. No obstante, el centro granadino que tendría convenio con dicha universidad y por el que Avilés habría realizado los estudios de Periodismo asegura que el título es totalmente oficial, pero niega que el colaborador de 'Viva la vida' formara parte de sus estudiantes.

Las mentiras de Avilés

Aunque todo indica que Avilés no estudió allí y dejando presente la posibilidad de que sí lo hiciera de manera online, José Antonio León ha seguido investigando a su compañero de Telecinco y ha hablado con algunos estudiantes de un curso de Higiene bucodental en el que estuvo inscrito. Este curso coincidiría con el último año de la carrera de Periodismo, por lo que tendría que haber realizado estudios simultáneos.

En suma, sus compañeros aseguran que es una persona muy mentirosa y que en clase alardeaba de hablar con Belén Esteban, ser muy amigo de Kiko Matamoros e incluso de que su padre conocía a un responsable de Mediaset España. La llamada princesa del pueblo rápidamente ha negado tener siquiera el teléfono del superviviente. Otro de sus compañeros explicaba que Avilés decía ser azafato de vuelo y que estudiaba el curso de Higiene bucodental con la única intención de dejarlo y montar una clínica odontológica.