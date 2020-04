Elena estalla contra José Antonio Avilés en 'Supervivientes': "Para mí estás muerto, manipulador"

La guerra ha estallado en los Cayos Cochinos de 'Supervivientes'. Elena Rodríguez ha decidido explotar contra José Antonio Avilés, al que considera un manipulador y falso desde el primer día. "Llevamos semanas dejándonos manipular por un niño de 23 años", le decía la madre de Adara Molinero a Rocío Flores, también enfrentada al colaborador de 'Viva la vida', al que no dudó en exigirle que no se acercase a ella nunca más. Rodríguez por su parte advertía que desde ahora todo lo que dijese delante de él lo iba a hacer frente a unos de los cámaras del reality, ya que desconfía por completo de sus palabras.

Elena Rodríguez y José Antonio Avilés ('Supervivientes 2020')

"Su única obsesión es no salir nominado y lo manipula todo para o hacerlo", le decía Rodríguez a Flores, completamente indignada, dejando claro que le da igual que la ponga en la palestra. "A mí me da igual que me nomine, es que le pienso nominar yo también", sentenciaba esta. Avilés por su parte decidía no quedarse callado y tras tachar a Elena de "ser una sucia y farsante" y de "no tener vergüenza ninguna", le pedía que le contase a cada uno de sus compañeros lo que piensa realmente de ellos. "Es que eres igual que tu hija Adara (...) de Barranco dijiste que es un estratega por ejemplo", afirmaba muy tajante Avilés; una acusación que evidentemente tuvo respuesta.

"Eres una manipulador. Para mí estás muerto. Tienes que crecer mucho y tomar todavía muchos petit suise. Vete a la mierda, mala persona", gritaba desde la otra punta de la playa Elena, dejando claro que "detrás de las cámaras no dices lo mismo que delante, eres un falso". Este gran enfrentamiento que se sumaba al que Avilés había tenido horas antes con Rocío Flores en el mar le posicionaba en un lugar bastante delicado en la isla y es que parecía que el periodista se estaba quedando completamente solo en el programa, algo que sin duda podría pasarle factura.

El zasca de Rocío Flores a Avilés

Por su parte, Elena volvía a la carga y calificaba a Avilés de "niño viejo, cotorra y manipulador", mientras este intentaba buscar apoyo en Jorge Pérez (sin éxito alguno). "Déjame tranquilo", sentenciaba este ante la súplica del periodista de no enfadarse con él por algo dicho por Rodríguez. Por último, Rocío Flores decidía poner en su lugar a Avilés y le recordaba que en todos los enfrentamientos que ha tenido con Elena "la has pisoteado como un perro (...) le has dicho hasta que su hija era una sinvergüenza, de todo, vamos (...) y ella es una señora mucho más mayor que tú que se tiene que estar sintiendo como una puta mierda".