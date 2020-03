Jorge Javier Vázquez cuenta que conoció a José Antonio Avilés por Grindr en las instalaciones de Telecinco

La Gala 6 de 'Supervivientes 2020' estuvo protagonizada por el misterio del arroz que alguien ha robado y todavía no se conoce su identidad. Aunque eso no se desvelase, sí que hubo momento para otro tipo de confesiones, aunque no tuvieran nada que ver. Y es que cuando José Antonio Avilés estaba apuntando en una pizarra a quién quería nominar, Jorge Javier Vázquez le pidió que se diese prisa o si no se pondría a contar cómo se conocieron.

Jorge Javier Vázquez y José Antonio Avilés

El concursante le pidió entre risas que por favor no lo hiciera, aunque alguno de los otros que se encuentran en Honduras ya soltó que lo sabían: por una aplicación de ligoteo. En un principio, ahí se quedó el asunto, pero minutos más tarde, ya en plató, el presentador quiso contarlo todo bien tanto para los colaboradores como para los espectadores desde sus casas. En la etapa en la que Vázquez estaba presentando 'El tiempo del descuento' vio que alguien le habló por Grindr estando a pocos metros de distancia.

Ninguno de los dos tenía su cara en el perfil, por lo que se fueron preguntando para averiguar quiénes eran. Jorge le pidió que le dijera su identidad o hablaría con su presentador, a lo que este respondió que tenía presentadora y era Emma García. Una vez desvelado esto, ya le dijo que era Avilés y que trabajaba en 'Viva la vida', por lo que Vázquez hizo lo propio y también le dijo quién era. "¡Qué vergüenza!", comentaba Avilés por el chat sin que se hubiesen visto nunca en persona. A todo esto, Vázquez contó que desde hace poco ya no usa Grindr porque le bloquearon su cuenta, ya que alguien le podría haber denunciado tras ser rechazado.

Jorge Javier, impresionado con el abdomen de Ferre

Durante el transcurso de la Gala, Jorge Javier Vázquez fue hablando con todos los concursantes que se encuentran en Honduras. Al tener en pantalla a Ferre, se quedó hipnotizado y le dijo: "Me encanta tu abdomen". El concursante agradeció el comentario y aprovechó para lucirlo más, diciendo que realmente es así porque está muy delgado. El presentador zanjó este tema no sin antes advertirle de que "Leticia Sabater se lo hizo y no le quedó igual".