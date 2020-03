José Antonio Avilés insinúa que Kiko Jiménez es infiel a Sofía Suescun: "¡Si yo te contara!"

José Antonio Avilés no conoce los límites de su curiosidad periodística. Estando Cristian Suescun todavía en la playa de 'Supervivientes 2020', el colaborador de 'Viva la vida' no dudó en insinuar que su hermana Sofía es víctima de infidelidades en su actual relación y, por ello, Kiko Jiménez no es del agrado de Maite Galdeano. "Ella no congenia con ningún yerno, se pone celosa, se piensa que le van a quitar a la Sofi", intentaba justificar Cristian.

"Sofía está muy enamorada y, cuando estás muy enamorada, te la puedes pegar...", comentaba Cristian, palabras que aprovechaba Avilés para insistir en las infidelidades de Kiko. "¡Tú sabes más de lo que hablas!", exclamaba, y añadía "".

Sofía Suescun responde a las insinuaciones de Avilés

El varón Suescun, atónito, replicaba: "¡Pero si está con mi hermana!". "Ya, ya sé que está con tu hermana. Tú pregunta", respondía el periodista, muy seguro de su información. "¡Si yo te contara...!", insinuaba, antes de concluir: "Tu madre no lo quiere y, si no lo quiere, es por algo. Ella se hace la tonta pero tonta no es".

Sofía responde

En plató, Sofía desmentía todas las informaciones de José Antonio Avilés. "Lo primero es que mi madre adora a Kiko por encima de todo, no te imaginas la de conversaciones que tienen que yo ya me canso y me retiro", comenzaba, desmintiendo así que Maite Galdeano desapruebe a su yerno. "Tu madre en un camerino nos confesó a varios colaboradores de 'Viva la vida' que no le gustaba Kiko para ti", intentaba azuzar Suso.

Esto no hacía que Sofía mostrase signos de desconfianza e insistía en que su relación con Kiko atraviesa un buen momento, sin dudas sobre posibles cuernos. "Ya se ha visto en otros vídeos que Avilés es un mentiroso compulsivo. Amo a mi amor por encima de todas las cosas, y a mi madre y a mi hermano también", concluía la ganadora de 'GH 16'.