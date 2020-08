'Sálvame' comunica erróneamente en directo a Miriam Saavedra la muerte de su padre por coronavirus

Miriam Saavedra fue una de las protagonistas de 'Sálvame' este jueves 14 de agosto. La que fuese ganadora de 'Gran Hermano VIP' aprovechó su presencia en el programa de Telecinco para denunciar la situación que se vive en Perú a raíz del coronavirus. "Me quiero dirigir al presidente de mi país (...) en el país no hay oxígeno, no hay respiradores (...) mis padres se están muriendo, mi hermana no puede respirar (...) he estado toda la madrugada intentando buscar ayuda para ayudar a mi familia, por favor", empezó diciendo la Reina Inca.

Miriam Saavedra, creyendo que su padre ha fallecido en 'Sálvame'

Esta no pudo evitar derrumbarse al explicar que mientras que su abuela sí ha podido superar con éxito la enfermedad, su hermana tiene serios problemas para respirar ya que también está contagiada y su padre se encuentra en un estado muy grave por el COVID-19. "Me siento impotente, mi padre está muy grave (...) no puedo estar pasando esto", imploró la chica, antes de recibir la que creía que era la peor de las noticias. El colaborador del formato de Telecinco Víctor Sandovalse acercó al lugar del plató en el que estaban hablando del tema Kiko Hernández y Miriam Saavedra y le mostró su móvil para que viese una noticia que acababa de recibir: su padre había fallecido.

Lejos de esperar a una pausa publicitaria para informarle de lo sucedido, Saavedra recibió la presunta noticia de su representante en directo y es que el programa optó por mantener la emisión y no cambiar de tema mientras esta contrastaba la información. "¿Qué acaba de morir? ¡No!", empezó a decir esta, totalmente nerviosa por lo que había recibido, a la vez que empezó a buscar su teléfono móvil totalmente histérica. En ese momento, Hernández pidió que no se hiciese espectáculo de eso, mientras David Valldeperas solicitó a Sandoval que contrastase la noticia con Pilar Yuste, representante de Saavedra.

Críticas en redes sociales

Fue entonces cuando todos descubrieron que se trataba de un malentendido y es que en el mensaje recibido por Sandoval simplemente se informaba que su padre seguía grave, pero no había muerto; tanto él como Kiko Hernández habían leído de forma errónea la información recibida. Un verdadero susto que pese a ello puso al programa en el foco de las críticas y es que no fueron pocos los internautas que criticaron que pensando que el fallecimiento era real, la dirección del programa no tuvo problema alguno en comunicarle algo tan sumamente grave y personal en directo a la chica.