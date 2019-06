'Sálvame Talent', el nuevo concurso de Telecinco que contará con los colaboradores como jurado

Existen pocas cosas que le queden todavía a 'Sálvame' por hacer. El programa producido por La Fábrica de la Tele ha tocado todos los palos posibles en sus 10 años de vida, desde vestir a todos sus colaboradores para la 'Sálvame Fashion Week', hasta meterlos en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra durante un fin de semana en 'Sálvame Okupa'. En esta ocasión, una nueva ocurrencia convertirá a los colaboradores en jueces.

Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame'

Así lo aseguraba la presentadora Carlota Corredera en la tarde del miércoles 5 de junio, anunciando la primera edición de 'Sálvame Talent', que ya empieza a calentar motores. "Va a ser el programa del verano", añadía la periodista gallega, adelantando lo poco que queda para ver a Belén Esteban y compañía valorando a los talentos que se presenten al concurso, eso sí, aún no hay confirmación oficial de los nombres que compondrán el jurado, tan solo que serán los cuatro "más talentosos".

Más allá de que comparte productora con 'Sálvame', algo obvio, poco se sabe de este nuevo formato. Lo que sí ha querido aclarar la presentadora ha sido la "autonomía" del talent respecto al programa diario: "Es un concurso independiente y no una sección de Sálvame". El concurso ya ha abierto el casting en su web, en el que esperan recibir videos de un minuto de duración de los aspirantes a convertirse en el mayor talento del verano.

¿Cuándo verá la luz?

Se prevé que el programa tenga un hueco en el prime time de la parrilla veraniega de Telecinco para su debut. Esteban ha querido conocer si se barajaba ya alguna fecha para su estreno, a lo que la conductora del formato ha contestado afirmativamente pero que no la iban a decir para que no "lo sepa la competencia". Mientras esperamos más noticias sobre lo que está por venir en la nueva apuesta de Mediaset, desde aquí solo podemos imaginar la surrealista fantasía que supondría este crossover entre 'Got Talent España' y uno de los programas más controvertidos de la pequeña pantalla española.