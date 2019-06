'Sálvame': El motivo por el que solo Kiko Hernández y Rafa Mora llevan pinganillo

Los programas de televisión esconden entre bambalinas numerosos secretos que si se descubrieran, romperían bruscamente la magia creada a través de la pantalla. Decorados, luces, escaletas... herramientas utilizadas para la creación de un programa, pero de la que los espectadores no ven más que el resultado; como es el caso del pinganillo de Kiko Hernández y Rafa Mora. Ambos comparten este curioso elemento en el magacín de Telecinco en el que trabajan pero la duda que surge ahora es, ¿por qué solo ellos llevan y no el resto de sus compañeros? ¿A qué se debe que hayan sido los elegidos?

Kiko Hernández y Rafa Mora

No es nada nuevo hablar del pinganillo, ese pequeño auricular colocado en la oreja del presentador durante el desarrollo del programa, pero sí sorprende encontrar haciendo uso de ellos a dos colaboradores del programa. Este hecho se suma a los cientos de diferencias que han hecho a 'Sálvame' el show que es hoy en día, rompiendo siempre las "reglas" de la televisión tradicional.

¿El motivo?, como todo en el programa producido por La Fábrica de la Tele: crear polémica, generar ritmo en el plató e intriga en el espectador. En el caso de Hernández, que también es copresentador del formato, es sin duda el rostro que más exclusivas trae al programa y por ello, la dirección del mismo le indica en todo momento cómo debe desvelarlas y cuándo puede hacerlo, tal y como recoge El Español. Es decir, sí tiene lógica que él cuente con ese utensilio ya que es una pieza fundamental en el magacín.

No ha sentado bien a sus compañeros

Por su parte, la razón por la que se le ha otorgado un pinganillo a Mora en las últimas semanas es un tanto diferente y es que es sin duda uno de los colaboradores más polémicos, por ello, se le suele marcar el ritmo que debe llevar en el programa para generar tramas constantemente. No se las inventa, pero sí puede recibir indicaciones de si debe prolongarlas o no, por ejemplo. Esta inesperada recompensa parece no satisfacer al resto de compañeros y que ha provocado las quejas de Lydia Lozano o Gema López en varias ocasiones, acusando a los privilegiados de contar con "ayuda en la oreja".