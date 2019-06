Terelu Campos desmiente que su hija Alejandra haya recibido una oferta para concursar en 'GH VIP'

Hace unos días, Kiko Hernández desveló en 'Sálvame' el supuesto interés que la productora de 'Gran Hermano VIP' tendría en la participación de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, en la próxima edición del reality. Una información que ha sido desmentida por la propia Terelu, apenas unos días después de que el colaborador señalara incluso que su excompañera habría recibido la noticia personalmente y se la habría ocultado a su hija.

Terelu Campos durante su breve entrevista con una reportera

"Ha salido publicado que a tu hija le han ofrecido ir a 'Gran Hermano VIP', pero no queréis que vaya", lanzó una reportera, aprovechando el viaje de Terelu y su hermana Carmen Borrego a Sevilla para grabar en un programa de Canal Sur. "Es absolutamente mentira", respondió Terelu, tajante, mientras salía de la estación de tren acompañada por la reportera, en unas imágenes recogidas por 'Cazamariposas'.

"Me has preguntado y yo te he contestado", recalcó la excolaboradora de 'Sálvame', después de repetir la misma respuesta varias veces, cuando la reportera le preguntó si Alejandra "había recibido ya la oferta" o si "ocurriera ahora como idea". Unas palabras breves y claras con las que Terelu se mostró muy segura, a pesar de las acusaciones que Kiko Hernández lanzó contra ella al respecto en 'Sálvame'.

Sin ofertas laborales a la vista

"¿Qué proyectos tienes ahora, laborales?", preguntó otro reportero a Terelu Campos, antes de que emprendiera su viaje junto a su hermana. "Ay, pues cuando los tenga, os lo contaré", respondió Campos, alegre. La hija de María Teresa Campos afirmó que "no sabía nada" sobre los rumores que apuntaban a un programa para su madre en Canal Sur, en el que la conocida presentadora querría contar con sus dos hijas. "¡Ay, qué gracioso! Me encanta que se digan esas cosas. Ojalá fueran verdad", deseó Terelu, antes de dedicar unas sentidas palabras a sus excompañeros de 'Sálvame'. "He estado ahí nueve años estupendamente, con mis días mejores y peores, pero vamos, ¡son mi gente!", admitió la excolaboradora del programa de Telecinco.