'Sálvame' responde a la queja de María Teresa sobre Telecinco: "Si no estabas a gusto, rompes el contrato"

'Sálvame' recogió las declaraciones de María Teresa Campos quien, en una entrevista con Julia Otero en Onda Cero, reconoció que "no veía la hora de que se acabara" su etapa en Telecinco, puesto que "no podía trabajar en otro sitio mientras". Unas palabras sobre las que los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco no dudaron en opinar, algunos de ellos muy críticos con la expresentadora de la cadena.

Imágenes de la entrevista en Onda Cero de MAría TEresa Campos emitidas en 'Sálvame'

Lydia Lozano fue la primera en compartir su opinión, declarando que estaba "sorprendida" por lo que había dicho Campos, dado que "allí seguía trabajando una de sus hijas", haciendo referencia al reciente fichaje de Carmen Borrego por 'Viva la vida'. "Ella sabe perfectamente cómo decir lo que no quiere decir, así que toque de esa manera esas cosas...", señaló la colaboradora.

En cuanto a Jorge Javier Vázquez, el presentador defendió a María Teresa afirmando que era "alguien que lo había hecho absolutamente todo". Además, el catalán le aconsejó a la expresentadora que "jamás dirigiera un programa, ni tuviera a un director que la conociera", al igual que "cogiera gente joven que no supiera nada de su carrera profesional". "Ella está totalmente posibilitada para trabajar, quiere seguir haciendo cosas y no tiene por qué ser en una televisión generalista, puede ser en cualquier plataforma", apostó el presentador.

"No lo enmascares"

Sin embargo, tras las palabras de Jorge Javier, Kiko Hernández señaló que María Teresa "iba a hacer todo lo contrario". "Va a hacer un programa dirigido por Carmen Borrego y va a coger a la gente de siempre", criticó el colaborador, más duro con la expresentadora que el resto de sus compañeros. "No tenemos que estar suplicando el trabajar y menos ella, que lo ha hecho absolutamente todo", señaló Kiko, después de recordar que tanto Terelu como Alejandra, su hija, había dicho que "le tenían que dar un programa" a María Teresa, algo que "no la beneficiaba".

"Cuando cumples cierta edad y lo has hecho absolutamente todo, manda un mensaje con absoluta libertad, no lo enmascares", aportó por su parte Mila Ximénez, que opinó que Campos "estaba bamboleándose entre lo que quería decir y lo que dejó caer". "Y yo, si fuera ella, me sentaría y diría lo que siento y cómo lo siento", opinó la colaboradora, tras lo que Kiko planteó la cuestión de si "se podía romper un contrato". "Ella lo que le dice a Julia Otero es 'yo de lo que me arrepiento es de haber estado cobrando haciendo pasillo', pero yo no sé si se puede romper ese contrato. Si no estabas a gusto, lo rompes", concluyó el colaborador.