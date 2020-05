Flavio protesta por los vídeos con Samantha en 'OT 2020': "Toda la gala fue una mierda"

Flavio es uno de los nominados de la semana junto a Bruno y se está jugando su permanencia en 'OT 2020'. Sin duda, el murciano no está satisfecho con su actuación de "Human" y en el repaso de la Gala 10 salieron a la luz los motivos por los que no había brillado en el escenario. "Toda la gala fue una mierda. No estaba a gusto", dijo antes de romper a llorar.

Flavio no quiso entrar en más detalle sobre su estado de ánimo y, ante la insistencia de Noemí Galera, Samantha decidió esclarecer que la irritación del concursante se debe a los vídeos que se emitieron durante la gala. "Salió como que él no había hablado en toda la cena", explicó. Se refería a la velada que la pareja pudo disfrutar en la Academia como premio a Samantha por ser la última favorita de la edición.

Flavio se derrumba en el repaso de la Gala 10 de 'OT 2020'

La Directora de la Academia, sorprendida, trató de razonar que el vídeo estaba "más enfocado a que Samantha no se calla ni debajo del agua" y que no había "intención de dejarte a ti (Flavio) como si fueras callado". "Si ese vídeo te ha sentado mal te pido disculpas", añadía Noemí, que defendía que "ningún vídeo de las galas está hecho con intención de haceros daños".

"Nos tiraríamos piedras sobre nuestro propio tejado, vuestro éxito es el nuestro. Si metemos aquí a 16 personas para hundirlas, ¿para qué hacemos 'OT'?", continuaba la Directora. Flavio se mantenía callado, llorando y sin decir nada. "Me sabe fatal porque, además, la cena era algo bonito para que disfrutarais", añadía Noemí.

Una lección de futuro

En cualquier caso, la Directora de la Academia quiso también que lo ocurrido sirviera de lección para todos los concursantes. "Si tenéis una carrera y vais a programas de televisión o hacéis una entrevista y os preguntan algo que os desestabiliza, tenéis que aprender también a sobreponeros y a hacer luego una actuación en condiciones. Eso también forma parte de una carrera", les explicó.

Por su parte, Maialen quiso romper una lanza por su compañero. "Es una mierda cuando te ponen algo que tú no eres", defendía, confesando sentirse afectada por el mismo problema. "Yo también estoy intentando que la gente no se piense que soy tonta pero es que me importa un pimiento ya. Si es gente que se queda en la superficie de las cosas, peor para esa gente, se van a perder muchas cosas de la vida", afirmaba. "Todos tenemos un rol", finalizaba Samantha.