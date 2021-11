'Pasapalabra' sorprendió a los espectadores durante su emisión del 9 de noviembre de 2021, ya que contó con la polémica Samantha Hudson como una de las invitadas al conocido concurso. La influencer se estrenó en el espacio de Atresmedia expresando sus ganas de participar en el espacio de Roberto Leal y luciendo un look muy especial para la grabación del programa.

Samantha Hudson, en el plató de 'Pasapalabra'

"Venir a 'Pasapalabra' es el sueño de mi vida", aseguró Hudson, mientras saludó a Leal. De hecho, la exaspirante de 'MasterChef Celebrity 6' dejo claro todo lo que estaría dispuesta a hacer para aparecer en el concurso sobre el diccionario: "Mataría a toda mi familia por estar aquí", comentó. El presentador del formato producido por Boomerang TV no pudo contener su sorpresa ante estas declaraciones: "No ha hecho falta, afortunadamente", dijo Leal, entre risas.

Además de su presencia, la vestimenta escogida por Hudson también fue muy comentada dentro del programa. "Me he pintado una peca, tengo unas gafas y soy como una mecanógrafa malísima", explicó la influencer para definir su atuendo. Este alocado look provocó que Roberto Leal no pudiera bromear con su invitada: "Te da un puntito", le dijo, antes de pedirle que disfrutara su participación en el concurso: "Sí, me da un punch. Es que tú eres muy gamberro", sentenció.

La gran jugada de Hudson en 'Pasapalabra'

La propia Hudson alucinó cuando casi completa ella sola el panel de "¿Dónde Están?", una de las pruebas en las que debía recordar la posición de las palabras. La influencer respondió correctamente a más de la mitad de las cuestiones de Leal, lo que provocó que, incluso la invitada, pusiera una cara de incredulidad. Tras ella, Orestes terminó de dar todas las respuestas necesarias para conseguir el máximo de segundos para el rosco. "Ha sido de chiripa", explicó Hudson.