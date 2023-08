Sandro Rey culpa a Jorge Javier de su veto en Mediaset y garantiza, si le llaman, un programa de gran audiencia

Por Laura Franco Betancurt |

Sandro Rey, el famoso vidente televisivo, acaba de revelar los verdaderos motivos de su desaparición en los programas de Mediaset. Quien saltó a la fama por sus programas nocturnos y entró en el universo de Telecinco con su participación en el concurso '¡Mira quién salta!' en 2014, reconoce en una entrevista a El Mundo que su paso por el programa le trae "recuerdos amargos". Según el catalán, todavía acarrea problemas de salud en las cervicales debido a los numerosos saltos mortales que tuvo que realizar durante los duros entrenamientos.

Sandro Rey en 'Mira quién salta'

Sin embargo, esa experiencia lo catapultó como el personaje más polémico y se convirtió en trending topic durante toda la edición, lo que conllevó su posterioren el que se había convertido. Aun así, aclara no tener ninguna intención de volver a participar en un reality de esas características: "Ese programa es de locos. Estás 24 horas ahí con cámaras, vives en tensión... Por eso'. Allí la gente lo pasa mal y yo no tengo esa necesidad. Eso es para gente que necesita el dinero".

La tensa relación entre el vidente y Mediaset ha quedado en evidencia en numerosos ocasiones, incluso llegó a ser muy crítico con la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', asegurando que el trato a Rocío Flores era desproporcionado teniendo en cuenta su juventud. No obstante, el catalán no ha desperdiciado la ocasión para lanzar una petición al grupo: "Yo le garantizo a Mediaset que, si me llaman, yo logro hacer un programa de gran audiencia. No como el de Cristina Tárrega. Es nefasto".

Su veto en Mediaset

La relación controvertida entre Sandro Rey y Jorge Javier Vázquez no es un secreto a voces. "Cuando yo estaba en 'GH', él decía que yo era la persona más mala del mundo después de Zapatero. Pero aquí el único malo es él. Y ahora ahí está, en el sofá con la mantita", sentencia el vidente. Tampoco ha querido olvidarse de Belén Rodríguez, a quien acusa de "meterle en el congelador" y advierte que "la gente que juega con fuego se quema".